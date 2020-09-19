Продались ОПЗЖ? ''Слугу народа'' поймали на голосовании за коллегу в Раде. Видео

В Верховной Раде народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мариковского поймали на голосовании за коллегу от ОПЗЖ Наталию Королевскую.

Инцидент произошел на заседании парламента 4 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время голосования за законопроект "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки" на табло высветилось, что один депутат от ОПЗЖ проголосовал за выход из соглашения. После этого в зале поднялся шум.

"Когда вы переехали во фракцию ОПЗЖ?" – спросил спикер Дмитрий Разумков "слугу" Александра Мариковского.

По его словам, Королевская не голосовала, но голосовала ее карта.

"Это другой вопрос, как это произошло. Это произошло действительно случайно, потому что наши народные депутаты очень любят перемещаться по залу, иногда приземляться не там, где нужно. И случайно человек не сменил карточку одну на другую", – объяснил Разумков.

При этом он заявил, что переголосования не будет.

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