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20 марта • обновлено в 16:49
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"Слуги" получили секретные письма от Арахамии: о чем речь

8.2т
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отправил народным депутатам письма с просьбой придерживаться правил самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире и Украине.

Текст письма появился в распоряжении издания "Апостроф". Помимо просьбы придерживаться карантина, Арахамия также написал о возможном принятии закона о дистанционном голосовании.

Кроме того, он отчитал "слуг" за то, что они, нарушая график Верховной Рады и повышая риск получения инфекции, ездят по округам.

"Слуги" получили секретные письма от Арахамии: о чем речь

"Напоминаю, что главная задача народного депутата принимать важные законы, а исполнительной власти их имплементировать в жизнь. Если мы не сможем собрать людей и принять важные в этот период законы, то отговорка "я помогал на округе" не очень поможет. Прошу всех соблюдать меры безопасности максимально. Хотя бы до принятия закона про дистанционное голосование", – сказано в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство партии "Слуга народа" попросило депутатов фракции на время карантина из-за коронавируса оставаться в Киеве.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Emа Ol
Emа Ol
Там шо дитячий садок чи все ж таки Верховна Рада?
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