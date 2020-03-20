"Слуги" получили секретные письма от Арахамии: о чем речь

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отправил народным депутатам письма с просьбой придерживаться правил самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире и Украине.

Текст письма появился в распоряжении издания "Апостроф". Помимо просьбы придерживаться карантина, Арахамия также написал о возможном принятии закона о дистанционном голосовании.

Кроме того, он отчитал "слуг" за то, что они, нарушая график Верховной Рады и повышая риск получения инфекции, ездят по округам.

"Напоминаю, что главная задача народного депутата принимать важные законы, а исполнительной власти их имплементировать в жизнь. Если мы не сможем собрать людей и принять важные в этот период законы, то отговорка "я помогал на округе" не очень поможет. Прошу всех соблюдать меры безопасности максимально. Хотя бы до принятия закона про дистанционное голосование", – сказано в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство партии "Слуга народа" попросило депутатов фракции на время карантина из-за коронавируса оставаться в Киеве.

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