Ринок землі дасть можливість заробляти спекулянтам на продажу української землі. І саме через такий легкий спосіб збагатитись зараз сваряться різні групи впливу в "Слугах народу", підконтрольні олігархам та президенту Зеленському.

Про це та інще депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький розповів у відеоблозі.

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