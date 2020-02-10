Ринок землі дасть можливість заробляти спекулянтам на продажу української землі. І саме через такий легкий спосіб збагатитись зараз сваряться різні групи впливу в "Слугах народу", підконтрольні олігархам та президенту Зеленському.
Про це та інще депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький розповів у відеоблозі.
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