Заплатили $1,2 млн за "вертолетную площадку Януковича": всплыло расследование по "Слуге народа"

Партия "Слуга народа" заплатила уже 1 млн 200 тысяч грн за аренду помещений в конгрессно-выставочном центре "Парковом", где обычно проходят встречи и другие мероприятия политсилы.

Ранее "СН" объявила, что теперь там будет располагаться и офис партии. Цену вопроса удалось узнать журналистам "Слідство.Інфо".

Так, во время президентской кампании партия заплатила за аренду помещения на тысячу квадратов 463 тысячи гривень. Об этом говорится в финотчете партии за первый и второй кварталы прошлого года.

"Слуги" заплатили $1,2 млн за "вертолетную площадку Януковича"

После выборов, судя по отчету за третий квартал, "Слуга народа" снимала площадь уже больше и заплатила за это более 724 тысяч гривень компании "Амадеус Ко", которая владеет этим помещением.

Отмечается, что глава "Слуги народа" Александр Корниенко на недавнем съезде партии заявил, что они пока арендуют весь второй этаж конгрессно-выставочного центра. Это здание недавно была под арестом, а уголовное производство по ее владельцам идет до сих пор.

В июле 2017 года Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому по делу о незаконном выделении земли под КВЦ "Парковый" и сдачу ее в аренду на 25 лет компании "Амадеус Ко". Якобы именно эта компания причастна к незаконному строительству "вертолетной площадке Януковича". В сентябре 2019 "Парковый" вернули в управление "Амадеус Ко".

Как сообщал OBOZREVATEL, последний съезд партии прошел 15 февраля. Нардепы обсуждали подготовку к очередным местным выборам, которые пройдут этой осенью, расширение партийной структуры, создание своего интернет-канала и "дележку" должностей.

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