Главная Новости
16 марта • обновлено в 13:35
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуги народа" потребовали увольнения Сивохо: опубликовано обращение

1.4т
Читать материал на украинском

Депутаты партии "Слуга народа" обратились с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо.

Соответствующее обращения опубликовал нардеп Егор Чернев на своей странице в Facebook. Он добавил, что документ подписали несколько десятков его коллег по фракции.

В частности, свои подписи поставили Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Елизавета Богуцкая, Елизавета Ясько, Татьяна Цыба, Игорь Васильев, Александр Мариковський, Анна Бондарь, Александр Трухин, Алексей Жмеренецький, Виталий Безгин, Максим Дырдин.

"Слуги народа" потребовали увольнения Сивохи

"Слуги народа" потребовали увольнения Сивохи

"Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", – написал Чернев.

Напомним, ранее народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также создание так называемого консультативного органа по ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Глеб Иванов
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги