"Слуги народа" потребовали увольнения Сивохо: опубликовано обращение

Депутаты партии "Слуга народа" обратились с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо.

Соответствующее обращения опубликовал нардеп Егор Чернев на своей странице в Facebook. Он добавил, что документ подписали несколько десятков его коллег по фракции.

В частности, свои подписи поставили Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Елизавета Богуцкая, Елизавета Ясько, Татьяна Цыба, Игорь Васильев, Александр Мариковський, Анна Бондарь, Александр Трухин, Алексей Жмеренецький, Виталий Безгин, Максим Дырдин.

"Слуги народа" потребовали увольнения Сивохи

"Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", – написал Чернев.

Напомним, ранее народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также создание так называемого консультативного органа по ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Итак, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир;

Офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников;

Напомним, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.

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