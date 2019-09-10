"Слуги народа" почти в полном составе: кто голосовал за закон об импичменте

Законопроект об импичменте президента поддержали представители фракции "Слуга народа" и два позафракционных народных депутата.

Так, "за" проголосовали 245 парламентариев, из них 243 — от "Слуги народа", спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Из президентской фракции не голосовали только четыре нардепа — Людмила Буймистер, Ольга Василевськая-Смаглюк, Александр Дубинский, Вадим Струневич.

Заседание Рады скриншот видео

Полный поименный список голосования за законопроект об импичменте

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.

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