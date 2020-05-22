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22 мая • обновлено в 19:32
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Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
Политик Все статьи автора

Слуги Дьявола разрушают наше здоровье и лишают нас жизни

4.7т

Уважаемые жители Днепра и Днепропетровской области, мы не выходим из карантина, и вот почему. Речь пойдет о ситуации, которая сложилась вокруг Областной государственной лаборатории, которая является единственным центром тестирования на коронавирус.

Так вот, работа лаборатории и соответственно тестирование остановлено. Это произошло в результате намеренно спланированных действий губернатора Бондаренко и окончательно потерявшего совесть председателя областного совета. В догонку к ним присоединились целый ряд нардепов от партии Слуга Народа, фамилии которых нет смысла даже называть. Эта компашка слуг решила установить контроль над тестированием с целью наживы.

А теперь по сути. Какое-то время назад областные чиновники и нардепы СН якобы сдали тесты на корону или не на корону. А может и не сдавали вовсе или сделали это анонимно, под покровом ночи. Кто из них оказался инфицированным , а кто нет, я не знаю. Документов нет. Но результаты их явно не удовлетворили. И они начали мстить. Вместо того, чтобы сделать, как и полагается, повторные тесты.

Областные чиновники вместе с нардепами СН инициировали уголовные расправы при помощи подконтрольных им правоохранителей над коллективом Областной государственной лаборатории. Над простыми людьми, работающими за копейки и день и ночь, устраивая им бесконечные допросы. И это в то время, когда эпидемия никуда не делась.

Хочу также напомнить, что работа Областной Лаборатории была восстановлена в начале эпидемии за счёт пожертвований меценатов, бизнеса и усилий волонтёров. Однако, руководство области не выделило ни копейки на тестирование, но сейчас с остервенением разрушает базовое учреждение, от которого зависят наши с вами жизни и здоровье.

Благодаря действиям губернатора и главы облсовета, Днепр и область не выйдут из карантина. Садики не откроются, транспорт не поедет, бизнес не заработает.

Я устал обращаться к Зеленскому по поводу безумия, которое происходит последнее время в городе и области. Он не слышит.

И поэтому прошу всех, кто имеет возможность и силы обратиться через соц.сети и другие каналы коммуникации к руководству страны, к МОЗу, к главному сан.врачу Украины прекратить этот беспредел! Эта власть разрушает не только наш быт и наше будущее. Эти Слуги Дьявола разрушают наше здоровье и лишают нас жизни.

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Автор
Геннадий Корбан Геннадий Корбан
Место
Украина Днепр
Источник
Источник: Facebook Геннадия Корбана
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