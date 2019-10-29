"Слуга народа" заявил, что его "заказали" криминальному авторитету

Нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков сказал, что один из нардепов "заказал" его криминальному авторитету.

Заявление Поляков сделал после встречи фракции "Слуга народа", передает Hromadske.

"Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса - ред.) Приходько, который украл 2 млрд грн и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат", – сказал Поляков.

Он добавил, что просил президента Украины Владимира Зеленского, когда глава парламента выдаст ему подписные листы, объявить недоверие Рябошапке и сменить его на другого генпрокурора.

Поляков заявил, что некий чиновник МВД сообщил, что его "заказали".

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела", – сказал нардеп.

По словам Полякова, ему уже рекомендовали написать заявление для предоставления государственной охраны.

Фамилию предполагаемого заказчика он уже назвал Зеленскому.

Слуга народа Антон Поляков Зеркало недели

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