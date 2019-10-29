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29 октября • обновлено в 08:03
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"Слуга народа" заявил, что его "заказали" криминальному авторитету

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Нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков сказал, что один из нардепов "заказал" его криминальному авторитету.

Заявление Поляков сделал после встречи фракции "Слуга народа", передает Hromadske.

"Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса - ред.) Приходько, который украл 2 млрд грн и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат", – сказал Поляков.

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Он добавил, что просил президента Украины Владимира Зеленского, когда глава парламента выдаст ему подписные листы, объявить недоверие Рябошапке и сменить его на другого генпрокурора.

Поляков заявил, что некий чиновник МВД сообщил, что его "заказали".

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела", – сказал нардеп.

По словам Полякова, ему уже рекомендовали написать заявление для предоставления государственной охраны.

Фамилию предполагаемого заказчика он уже назвал Зеленскому.

Слуга народа Антон Поляков

Слуга народа Антон Поляков

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз о массовом выходе депутатов из "Слуги народа".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сборище дегенератов.
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Фесенко Александр
Фесенко Александр
Новый сериал открывают, криминальный, как в американских боевиках. Будут погони, драки, стрельба и куча трупов врагов, а "крепкие орешки" будут в снисходительно побеждать,израненные, стойкие, в крови и любви.))))
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