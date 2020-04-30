"Где доказательства?" "Слуга народа" заступился за Тищенко в скандале с "Велюром"

Народный депутат партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что расследование журналистов о работе ресторана "Велюр" Николая Тищенко в период карантина, является некорректным.

Как он пояснил в интервью "Интерфаксу", команда "Бигус.инфо" якобы не предоставила доказательств того, что заведение действительно работает.

"Они зафиксировали людей, которые туда приезжают, Тищенко написал, что использует помещение ресторана как своего рода киевский штаб и действительно такое может быть. Никаких подтверждений того, что зал ресторана работает, журналисты не привели – это абсолютно голословные утверждения", – сказал Потураев.

Нардеп отметил, что сам иногда заезжает в рестораны, и для того, чтобы забрать заказ, заходит внутрь заведения.

"Не буду называть те рестораны, в которые заезжаю я, например – они не работают, но работает кухня и заведение работает на доставку. Если у меня есть возможность – я звоню, заказываю себе домой обед, заезжаю по дороге, захожу в средствах защиты физически внутрь этого заведения, забираю пакет с продуктами, иду с ним в машину и еду домой. Это значит, что я тоже посетил ресторан?", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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