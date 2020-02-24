"Смотрящие" за регионами: как в "Слуге народа" хотят захватить власть в Украине

Уже осенью 2020 года украинцы могут дать “зеленым” право не просто принимать законы и вести переговоры с Россией по Донбассу, а еще и управлять страной в городах, селах и поселках.

Ровно через 8 месяцев пройдут местные выборы. И в СН, как и в других партиях, готовятся к очередному забегу. Но в этот раз перед монобольшинством стоит задача не из простых – найти тысячи потенциальных депутатов и мэров.

Как готовятся к местным выборам в партии Владимира Зеленского, какие проблемы есть на старте и как "зеленые" хотят “захватить” Украину – разбирался OBOZREVATEL.

“Слуги” борются за власть везде, даже на Донбассе

Первый шаг для захвата власти в каждом селе, поселке и городе был сделан уже 15 февраля. В этот день партия Зеленского провела съезд в самом центре Киева на территории элитного комплекса КВЦ “Парковый”. Официально там презентовали новейший партийный офис на 100 человек. Неофициально – выбирали кураторов и давали первые указания своим партийцам.

Также на встрече:

утвердили Высший совет партии. Туда вошли 8 человек, из них 7 списочников и 1 мажоритарщик;

провели тренинг для представителей партии в ОТО;

рассказали о планах открыть свой интернет-канал и запустить региональную газету;

Съезд политсилы

На первый взгляд – рядовой партийный съезд. Но если взглянуть с другой стороны – “Слуги народа” де-факто дают старт подбору кандидатов в регионах.

Основных проблем у монобольшинства несколько:

Отсутствие команд на местах

За 8 месяцев работы партия пока не смогла собрать активные региональные ячейки. Речь идет не об офисах, или номинальных контактных лицах, а де-факто о работающих центрах, которые бы продвигали интересы в конкретном регионе. Сейчас активистов на местах не так много, а главы ОГА не координируют их работу.

Скудная скамейка запасных (это касается и глав ОГА, РГА)

Плохи дела на местах с главами ОГА, РГА и даже собственными мажоритарщиками. За каденцию Зеленский уволил пять назначенных им же глав ОГА. Речь идет о губернаторах: Киевской области (Михаил Бно-Айриян), Луганской (Виталий Комарницкий), Закарпатской (Игорь Бондаренко), Львовской (Маркиян Мальский), Черкасской (Игорь Шевченко).

Плохи дела у глав Одесской (Максим Куцый) и Николаевской областей (Александр Стадник). Куцый уже попал в несколько громких скандалов. А буквально неделю назад заставил несогласных подчиненных добровольно написать заявления на увольнение. А Александр Стадник уже 4-й месяц не может навести порядок ни в областном, ни в городском совете.

Также шатается кресло у главы Харьковской ОГА Алексея Кучера. Лакмусовой бумажкой для него станут выборы на 179 округе. Если кандидат от "Слуги народа" их провалит, губернатор лишится своей должности в ближайшее время.

Не лучше обстоят дела и с руководителями РГА, а также отдельными мажоритарщиками. Партия уже лишилась трех мажоритарных депутатов, которые были исключены из политсилы, это – Анна Скороход, Антон Поляков и одиозный Роман Иванисов.

Слабая поддержка именно в Западной Украине.

Собеседники OBOZREVATEL среди членов партии признаются, сложности вызывает и западный регион, который настроен поддерживать местные элиты, ориентированные на “Европейскую солидарность”, “Голос”, региональные проекты (как Украинская Галицкая партия), правые политсилы – “Свободу” или “Национальный Корпус”.

Поэтому с поиском влиятельных кандидатур не так просто, с учетом того, что к осени баллотироваться от СН на западе может быть более чем не выгодно. Ведь в команде президента всерьез планируют идти на переговоры с Россией, начать процесс отвода войск, проводить совместное патрулирование и так далее. Эти шаги не очень популярны в западных областях Украины.

Частично вопрос региональных партий в Западной Украине и неконтролируемых соперников попытались решить принятием Нового Избирательного Кодекса. Среди многих позитивных моментов монобольшинство "протащило" и скандальную норму о повышении финансового ценза для будущих кандидатов и партий.

OBOZREVATEL ранее уже писал, что политсиле понадобится чуть менее 90 млн гривен только для того, чтобы зарегистрироваться на выборах во всех областях Украины. Это без учета расходов на саму кампанию.

Если в это положение не внесут изменения, то таким образом местные элиты будут вынуждены входить в более крупные партии, заручаться поддержкой в том числе и парламентских гигантов.

Камнем преткновения в преддверии осенних выборов может стать и Донбасс. Будут ли там выборы – станет известно лишь по итогу следующей встрече Зеленского и Владимира Путина. Стороны вроде как готовы идти на компромисс, а украинская сторона уже подготовила дорожную карту. Детальнее ее изучить можно тут.

К слову, на съезде “Слуги” Донбассу также уделили время. Выступил скандальный бывший чиновник“ДНР” Василий Савин с пламенной речью и попросил партию взять на учет организацию "СН" донецких политзаключенных. Возможно именно Савину в политсиле дадут курировать Донбасс на предстоящих выборах вместе с советником главы СНБО Сергеем Сивохо.

Василий Савин

Последний уже анонсировал запуск “Национальной платформы примирения и единства”. Возможно, именно через эту структуру власть будет наращивать рейтинги на оккупированных территориях.

Если бы выборы прошли завтра?

Как указано выше, в партии всерьез решают, как будут работать с регионами. Ожидается, что до марта Высший совет определит кураторов за штабами в регионах, а к маю 2020-го проработает избирательную стратегию.

Собеседники OBOZREVATEL объясняют, что среди "руководства" боятся договорняков и возможных сливов при формировании списков. Мол, уследить за всеми сложно, есть риски, что местные мажоритарщики попросту отдадут места в списках в местных советах своим людям.

СМИ уже писали о том, что за подбор кадров во время парламентских выборов отвечал замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, который часто лоббировал нужных людей на те или иные позиции. А, к примеру, бывший "слуга" Антон Поляков прямо заявлял, что мажоритарные места в Черниговской области прямо отдавали людям нардепа Павла Халимона.

Чтобы избежать таких трансформаций, в СН обещают отдать области политикам или неким менеджерам, которые никак не связаны с регионам.

"Позиция верхушки – отдать руководство в областных ячейках менеджерам, которые не имеют связей с областью. Это могут быть как народные депутаты, так и просто приглашенные руководители. Таким образом хотят снять вопрос местных договорняков", – пояснил источник.

К примеру, глава фракции СН Давид Арахамия может возглавить ячейку партии в Николаевской области, практически с "99% вероятностью". Такие же назначения, возможно и временные, пройдут по другим регионам. В СМИ уже появилась информация, что куратором Киева от "Слуги народа" станет Александр Корниенко, Николаевской области – лидер фракции "СН" Давид Арахамия. Нардеп Павел Сушко закреплен за Харьковской областью, парламентарий Павел Халимон – за Черниговской, нардеп Александр Сова – за Одесской.

Куратором по Кировоградской области станет Никита Потураев, по Винницкой – Алина Загоруйко, по Черкасской – Александр Завитневич. "Уполномоченным" по Херсонской области, вероятно, должен стать Александр Дубинский.

Остается много вопросов и по крупным городам-миллионикам. В столице, если ранее фаворитом у СН был бывший Генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко, то сейчас в кулуарах говорят об усилении позиций нардепа Николая Тищенко.

Он опирается на своего кума, новоиспеченного главу ОП Андрея Ермака. Возможно город специально отдадут под слабого кандидата в угоду нынешнему мэру Виталию Кличко.

Важно добавить, как и с Киевом, за Одессу идет не шуточная борьба. Пока известно, что от партии на мэрское кресло может пойти нардеп Алексей Леонов.

Что говорят рейтинги?

О том, что партия “Слуга народа” лидер предпочтений украинцев. Но скандалы и невнятная социальная политика рейтинг постепенно уменьшают.

В конце января группа "Рейтинг" оценивала среднюю поддержку партии СН в районе 42%. Ближайшие конкуренты получали значительно меньше – "Оппозиционная платформа – За жизнь" 13,5%, "Европейская Солидарность" 9,5%, "Батьківщина" 8,1%. Совсем провальный рейтинг публикует для партии власти Центр исследования "Социс" (группа, которая может быть лояльна к Петру Порошенко). Так, у СН – 30,1%, у ЕС – 10,1%, у Оппоплатформы – 10,1%, "Батьківщини" – 8,1%.

Правда, как считает руководитель Центра социальный мониторинг Дмитрий Дмитрук, парламентский рейтинг партий нельзя переносить на местные выборы. Ибо на местах люди голосуют за конкретных людей, а не за бренды.

"Из-за изменений правил избирательной гонки, уверен, мы получим ту ситуацию, когда от партии в местный совет пройдут не лидеры, а рядовые кандидаты. Та и в целом хочу отметить, что в регионах партии имеют поддержку меньше, чем на парламентских выборах и поэтому сами заинтерисованы в новых людях", – рассказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Проще говоря – если партия власти хочет получить приемлемый результат на местных выборах, нужно работать конкретно в регионах, с людьми. Искать лидеров мнений без "зашкваров" и не продавать места местечковой элите.

В противном случае СН ждет печальный рейтинг декабрьских выборов в ОТО. Когда крупнейшая в Украине политическая партия с большим трудом набрала треть депутатов и глав общин в нескольких регионах.

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