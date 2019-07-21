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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Зеленский предложил Вакарчуку коалицию: в "Голосе" отреагировали

23т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

Об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа" в день парламентских выборов, 21 июля, после оглашения первых итогов голосования Национальным экзит-полом.

"Это была наша инициатива. И если вы помните, наша инициатива к Вакарчуку была еще с самого начала моей президентской кампании", – сказал президент о коалиции.

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Зеленский и Вакарчук

Зеленский и Вакарчук

Коллаж

"Мы больше не можем настаивать. У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем Вакарчука к разговору с удовольствием", – добавил он.

В свою очередь Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если их приоритеты будут соблюдены.

Вместе с тем, в политсиле "Голос" не исключили объединения с партиями Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батьківщина". Условие сотрудничества – деолигархизация.

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Зеленский и Вакарчук

Зеленский и Вакарчук

Коллаж

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
политика Верховная Рада Украины коалиция Партия Вакарчука "Голос" Партия "Слуга народа"
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васильевич василий
васильевич василий
кокс и герыч - это сила
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
надеюсь Пэцюню изберут премьером, отто цирк будет!!!
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