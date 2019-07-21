Зеленский предложил Вакарчуку коалицию: в "Голосе" отреагировали

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.
Об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа" в день парламентских выборов, 21 июля, после оглашения первых итогов голосования Национальным экзит-полом.
"Это была наша инициатива. И если вы помните, наша инициатива к Вакарчуку была еще с самого начала моей президентской кампании", – сказал президент о коалиции.
Зеленский и Вакарчук
Коллаж
"Мы больше не можем настаивать. У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем Вакарчука к разговору с удовольствием", – добавил он.
В свою очередь Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если их приоритеты будут соблюдены.
Вместе с тем, в политсиле "Голос" не исключили объединения с партиями Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батьківщина". Условие сотрудничества – деолигархизация.
О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.
Зеленский и Вакарчук
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.
На заграничных избирательных участках также состоялись выборы. Первым, в час ночи, был открыт избирательный участок в Австралии.
Все о скандалах и нарушениях на выборах в ВР 21 июля читайте здесь.
По данным ЦИК, явка на внеочередных выборах в Украине по состоянию на 17:50 21 июля составила 36,06%.
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