"Слуга народа" уже создала соглашение по коалиции: что известно

В политической партии "Слуга народа" уже подготовили первый вариант коалиционного соглашения.

Однако ему еще необходима доработка. Об этом сообщили источники theБабеля.

"Ситуация с коалиционным соглашением следующая: это коллективная работа, естественно, потому что там же много профильных разделов. Сказать, что его пишут в каком-то одном месте, я не могу, так как в работе участвуют не только будущие нардепы, но и будущие министры, но кто – не скажу", – отметил источник.

Сейчас соглашение пытаются довести до "идеального состояния". Кроме того, ведутся действия по разработке законопроектов.

"Соглашение готово в первой редакции, то есть в целом оно есть. Однако потребуются еще одна-две недели до полной готовности. Оно основано как на партийной программной декларации, так и на разработках экспертов, которые вошли в команду Зеленского еще в период президентской кампании. Дополнительные итерации до полной готовности необходимы, так как работают рабочие профильные комитеты нашей будущей фракции, и они также нарабатывают дополнительные предложения уже в виде законопроектов", – подчеркивает источник.

Не исключают также в "Слуге народа" и то, что коалиционное соглашение будет пересматриваться.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко предложила Зеленскому создать коалицию.

А представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партии "Слуга Народа" "однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность". В противном случае эта политическая сила будет рассматривать предложения, которые соответствуют ее планам и программе.

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