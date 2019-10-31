"Теряет доверие!" "Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки: обнародован документ

Народные депутаты начали сбор подписей под коллективной инициативой о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Подтверждающее фото документа опубликовал в своем Telegram-канале Александр Дубинский от фракции "Слуга народа", который один из первых поддержал обращение (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Кроме Дубинского уже поставили подписи его однопартийцы Максим Бужанский и Антон Поляков.
"Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки
"Генпрокуратура теряет доверие. Закрыто дело против детектива НАБУ, "слившего" уголовку против сына Свинарчука-Гладковского. При этом Рябошапка попытался прикрыть эту историю обращением по снятию неприкосновенности с Дубневича, хотя ещё недавно отказывался подписывать ему подозрение из-за недостатка улик и риска развалить дело в суде", – написал нардеп.
"Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки
Telegram Александра Дубинского
Дубинский озвучил Рябошапке громкое обвинение якобы в покрывательстве убийц.
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Дубинский обвинил Рябошапку в том, что он якобы откладывает согласование текста подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко, который убил человека при самообороне.
О том, что к Рябошапке теряется доверие, заговорили и на закрытой встрече "Слуги народа" 28 октября.
В частности, нардеп Антон Поляков заявил, что его якобы "заказали" криминальному авторитету, но генпрокурор на сообщение об этом не отреагировал.
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