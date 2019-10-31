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31 октября • обновлено в 21:32
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"Теряет доверие!" "Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки: обнародован документ

6.8т Читать материал на украинском

Народные депутаты начали сбор подписей под коллективной инициативой о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Подтверждающее фото документа опубликовал в своем Telegram-канале Александр Дубинский от фракции "Слуга народа", который один из первых поддержал обращение (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кроме Дубинского уже поставили подписи его однопартийцы Максим Бужанский и Антон Поляков.

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"Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки

"Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки

"Генпрокуратура теряет доверие. Закрыто дело против детектива НАБУ, "слившего" уголовку против сына Свинарчука-Гладковского. При этом Рябошапка попытался прикрыть эту историю обращением по снятию неприкосновенности с Дубневича, хотя ещё недавно отказывался подписывать ему подозрение из-за недостатка улик и риска развалить дело в суде", – написал нардеп.

"Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки

"Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки

Telegram Александра Дубинского

Дубинский озвучил Рябошапке громкое обвинение якобы в покрывательстве убийц.

"Теряет доверие!" "Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки: обнародован документ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Дубинский обвинил Рябошапку в том, что он якобы откладывает согласование текста подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко, который убил человека при самообороне.

  • О том, что к Рябошапке теряется доверие, заговорили и на закрытой встрече "Слуги народа" 28 октября.

  • В частности, нардеп Антон Поляков заявил, что его якобы "заказали" криминальному авторитету, но генпрокурор на сообщение об этом не отреагировал.

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Персоны
Руслан Рябошапка Александр Дубинский Макс Бужанский
Место
Украина
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