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31 января • обновлено в 16:38
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"Малоросс!" "Слуга народа" похвастался заявлением на волонтеров и нарвался на гнев украинцев

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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар все-таки написал заявление в полицию на волонтеров, выступивших против российского сериала в автобусе. Он похвастался походом в полицию и нарвался на шквал критики украинцев.

Фото из-под участка парламентарий выложил на личной странице в Facebook, отметив, что намерен отстаивать права русскоязычных.

Евгений Брагар

Евгений Брагар

"Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса. Заявление подано по высказываниям Настьонки Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку. Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют", – написал Брагар.

"При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина – это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда!" – добавил одиозный нардеп.

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После этого под его постом разгорелась бурная дискуссия. Украинцы стали его упрекать в пособничестве интересам страны-агрессора, а также в незаинтересованности бороться так же рьяно за государственный язык.

"Так когда будет заявление на водителя за показ пиратского контента? Это же нарушение ряда законов Украины, тем более из-за этого пострадали авторские права", "Больше всего в Украине дискриминируют украинский язык. Закон о государственном языке не выполняется. Мало того, Украина единственное государство в мире, где людей, употребляющих государственный язык, еще и убивают. Так как, депутат Украины, защитите в Украине единый государственный язык – украинский?", "Малороссийский оп*здал", – негодуют люди.

"Малоросс!" "Слуга народа" похвастался заявлением на волонтеров и нарвался на гнев украинцев

"Малоросс!" "Слуга народа" похвастался заявлением на волонтеров и нарвался на гнев украинцев

"Ты чей "слуга"?", "Скажите, а почему вы считаете приемлемым потребление медиапродукта страны-агрессора? Да, кстати, пишу по-русски, чтобы вы понимали, что мои права никто не ущемляет, кроме того, в отличие от вас, я тоже поддерживаю позицию сознательных граждан, которые считают, что сериалам страны-агрессора не место в Украине", "Ваша Зекоманда хуже времен Яныка", "Кудрявый, у нас война со страной, которая на этом языке общается и его культивирует. Кроме того, уничтожает, да, уничтожает языки национальных меньшинств", – напомнили скандальному Брагару патриоты.

"Малоросс!" "Слуга народа" похвастался заявлением на волонтеров и нарвался на гнев украинцев

"Малоросс!" "Слуга народа" похвастался заявлением на волонтеров и нарвался на гнев украинцев

"Малоросс!" "Слуга народа" похвастался заявлением на волонтеров и нарвался на гнев украинцев

"Малоросс!" "Слуга народа" похвастался заявлением на волонтеров и нарвался на гнев украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • украинский волонтер-парамедик Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал.

  • Он согласился высадить Черногуз и ее подругу, аэроразведчика Настю Конфедерат, посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино". Пассажиры при этом не заступились за девушек, а одна женщина и вовсе обозвала их "убийцами".

  • Черногуз возвращалась с похорон своего парня, воина ВСУ Николая Сорочука, которого убили террористы на Донбассе.

  • Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал с водителем, который высадил из автобуса волонтеров, и извинилась за инцидент.

  • Позже стало известно, что экипаж рейса, где произошел скандал с волонтерами, уволили с работы.

  • За водителя решил заступиться нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Он предложил ему трудоустройство и юридическую поддержку.

  • А Брагар пригрозил подачей заявления на волонтеров, которых он назвал националистками, дискриминирующими других людей.

  • Украинцы разозлились из-за инициативы нардепа, а Чорногуз заявила, что у нее нет силы комментировать этот маразм.

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Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Языковой скандал Скандалы вокруг "Слуги народа"
Тег
Партия Слуга народа
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Nayden Serg
Nayden Serg
брагар -- пиздюк рашистский, ты нардеп УКРАИНЫ, какой нах.. ущемление руского языка, ты за украинский бы лучше переживал.ГО.вноед.
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