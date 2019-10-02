"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК: кто они

Фракция "Слуга народа" 14 сентября подала президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос Гражданской сети ОПОРА. Соответствующее сообщение она получила 1 октября.

"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК

"Слуга народа" просила рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК следующие кандидатуры:

Боярчук Оксану Борисовну; Волошына Юрия Алексеевича; Гатауллину Елену Аухатовну; Гетмана Евгения Анатольевича; Греня Виталия Вячеславовича; Диденко Олега Николаевича; Евстигнеева Андрея Сергеевича; Ефремову Ирину Алексеевну; Каминскую Наталью Васильевну; Кармазь Александру Александровну; Квашу Оксану Александровну; Любченко Павла Николаевича; Махницкую Екатерину Григорьевну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Владимира Григорьевича; Плукаря Виталия Владимировича; Постивого Сергея Александровича; Фрицького Юрия Олеговича.

Примечательно, что пятеро из этих людей, а именно Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию. Соответствующее представление было подписано 9 сентября и направлено в Верховную Раду для окончательного решения.

В ВРУ поступило представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК.

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Раде и некоторые представители других политсил поддержали представление Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии.

На должность главы ЦИК претендовали три человека: Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко.

Постановление Верховной Рады "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" опубликовывали в газете "Голос Украины" утром 18 сентября.

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