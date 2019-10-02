"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК: кто они

Фракция "Слуга народа" 14 сентября подала президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.
Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос Гражданской сети ОПОРА. Соответствующее сообщение она получила 1 октября.
"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК
"Слуга народа" просила рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК следующие кандидатуры:
Боярчук Оксану Борисовну;
Волошына Юрия Алексеевича;
Гатауллину Елену Аухатовну;
Гетмана Евгения Анатольевича;
Греня Виталия Вячеславовича;
Диденко Олега Николаевича;
Евстигнеева Андрея Сергеевича;
Ефремову Ирину Алексеевну;
Каминскую Наталью Васильевну;
Кармазь Александру Александровну;
Квашу Оксану Александровну;
Любченко Павла Николаевича;
Махницкую Екатерину Григорьевну;
Орлова Валентина Валентиновича;
Перепелюка Владимира Григорьевича;
Плукаря Виталия Владимировича;
Постивого Сергея Александровича;
Фрицького Юрия Олеговича.
Примечательно, что пятеро из этих людей, а именно Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию. Соответствующее представление было подписано 9 сентября и направлено в Верховную Раду для окончательного решения.
В ВРУ поступило представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК.
Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Раде и некоторые представители других политсил поддержали представление Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии.
На должность главы ЦИК претендовали три человека: Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко.
Постановление Верховной Рады "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" опубликовывали в газете "Голос Украины" утром 18 сентября.
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