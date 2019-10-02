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2 октября • обновлено в 18:00
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"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК: кто они

1.1т Читать материал на украинском

Фракция "Слуга народа" 14 сентября подала президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос Гражданской сети ОПОРА. Соответствующее сообщение она получила 1 октября.

"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК

"Слуга народа" просила рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК следующие кандидатуры:

  1. Боярчук Оксану Борисовну;

  2. Волошына Юрия Алексеевича;

  3. Гатауллину Елену Аухатовну;

  4. Гетмана Евгения Анатольевича;

  5. Греня Виталия Вячеславовича;

  6. Диденко Олега Николаевича;

  7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;

  8. Ефремову Ирину Алексеевну;

  9. Каминскую Наталью Васильевну;

  10. Кармазь Александру Александровну;

  11. Квашу Оксану Александровну;

  12. Любченко Павла Николаевича;

  13. Махницкую Екатерину Григорьевну;

  14. Орлова Валентина Валентиновича;

  15. Перепелюка Владимира Григорьевича;

  16. Плукаря Виталия Владимировича;

  17. Постивого Сергея Александровича;

  18. Фрицького Юрия Олеговича.

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Примечательно, что пятеро из этих людей, а именно Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

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Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ЦИК
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