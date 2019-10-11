"Начнут есть друг друга – распущу": в "Слуге народа" оценили свои шансы без Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский действительно "вытянул на себе" рейтинг партии "Слуга народа" на парламентских выборах в июле 2019 года.

Об этом сказал в эфире ObozTV народный депутат от СН Виталий Безгин. Он признал, что без личного "бренда" Зеленского партия получила бы не 43% голосов, а вдвое или даже втрое меньше.

Таким образом Безгин отреагировал на заявление Зеленского во время пресс-марафона 10 октября – в ответ на вопрос о возможном расколе в СН президент подчеркнул, что "Слуга народа" победила в основном благодаря ему, и пообещал распустить партию через год, если депутаты "начнут есть друг друга".

"Каждый какой-то свой вклад делал. Очевидно, что мажоритарщики круглосуточно отпахивали на округе. Были списочники – такие, как я – которые сидели 2 месяца и писали проекты и инициативы, которые мы сейчас голосуем. Но нужно трезво смотреть на вещи. Если бы не было бренда Зеленского в партии "Слуга народа", то результат не был бы таким", – отметил Безгин.

"Монобольшинства бы точно не было. Возможно, 15-20% партия взяла. Но вряд ли бы претендовала на большинство", – предположил нардеп.

По его словам, это может кого-то обижать, но необходимо "честно смотреть на вещи".

"Все-таки Владимир Александрович, за счет своей узнаваемости и полученного кредита доверия, фактически подтягивал на себе бренд партии "Слуга народа", – констатировал Безгин.

Президент на первом заседании Верховной Рады IX созыва president.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает, что пресс-марафон Владимира Зеленского состоялся 10 октября на территории фуд-корта Kyiv Food Market. Глава государства разговаривал с журналистами 14 часов – с 10 утра и до полуночи.

Комментируя слухи о расколе "Слуги народа", президент отметил: "Они победили благодаря мне, благодаря поддержке общества, моей фамилии, и благодаря тому, что многие из них что-то значат в своей регионах, многие из них профессионалы... Я не хочу сейчас ломать эту партию. Но если они будут продолжать есть друг друга, я их распущу через год".

В общей сложности Зеленский ответил на 500 вопросов. Самые интересные высказывания президента собраны в нашем материале.

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