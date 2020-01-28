"Слуга народа" на Lexus попала в ДТП

В Николаеве в ДТП попала депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева.

Как пишут "Новости N", политик на авто Lexus NT 200 столкнулась с Mazda 323.

Сообщается, что в воскресенье, 26 января Аллахвердиева на машине ехала по улице Пушкинской от Ингульского моста в направлении кольца с проспектом Центральным. За перекрестком с ул. Адмирала Макарова депутат попыталась заехать в парковочный карман, расположенный справа по ходу движения авто.

Ирина Аллахвердиева

Депутат начала совершать маневр, не пропустив при этом ехавший справа в попутном направлении автомобиль Mazda. В результате чего две машины столкнулись.

Вследствие ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

ДТП с нардепом

ДТП с нардепом

ДТП с нардепом

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