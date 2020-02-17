"Слуга народа" дерзко отшил журналистов и попал в скандал. Видео

Нардеп от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук угодил в скандал, отказавшись общаться с журналистами украинских изданий.

Соответствующие видео сотрудницы СМИ опубликовали в соцсетях. Нардеп заявил, что будет отвечать лишь на вопросы тем, кому посчитает нужным. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз)

Журналистке LB.ua Диане Буцко Дмитрук не захотел отвечать на вопрос касательно представления постановления об увольнении главы НАБУ Артема Сытника.

"Я общаюсь со своими избирателями, общаюсь в округе, все правильно. А с вами, например, не хочу. Это мое личное мнение", – сказал Дмитрук.

"С удовольствием отвечу другому изданию, но не вам. Не хочу", – добавил нардеп.

Услышать ответ на вопрос касательно Сытника не удалось и журналистке "Радио Свобода" Власте Лазур.

"Вы – серьезное издание, правильно? В игры не надо играть. Если вы хотите получить от меня интервью или комментарий, я вам с удовольствием дам, но не в такой обстановке, как вы сейчас делаете, хорошо? Не надо провоцировать. Вы посмеялись сейчас, подходите по очереди ко мне. Зачем это делать? Давайте подойдите к кому другому где-то на улице, но не к народному депутату. Имейте тоже уважение к своей работе и к народным депутатам", – заявил Дмитрук.

"Я вам уже все сказал. У вас будет хороший материал, сможете выложить и показать, как народный депутат не хочет давать комментарий", – добавил он.

Слуга народу Артем Дмитрук сказав, що таким як ми не буде розповідати, чому він зареєстрував постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. pic.twitter.com/6VsWE3I97u — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 15, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия пристыдил депутатов, которые едят на работе или отвлекаются на посторонние дела во время парламентских заседаний.

Еще один "слуга народа" Евгений Брагар взорвал сеть предложением пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку.

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