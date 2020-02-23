Депутатам Государственной думы России понравились слова президента США Дональда Трампа о необходимости примирения между Украиной и РФ.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек хотел бы, чтобы в Киеве "по кирпичикам разобрали" стену между странами, передает RT.

"Мы не подвергали оскорблениям ее народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские", – оправдался он.

По словам Бальбека, слова Трампа об отношениях Украины и России было "приятно слышать". Он добавил, что не хочет, чтобы западные коллеги американского лидера вмешивались в процессы между враждующими странами.

В РФ ответили на заявление Трампа о мире с Украиной

"Хочется верить, что позицию американского президента не станут подвергать жесткой критике в западном мире, а с вниманием прислушаются", — добавил он.

Тем временем сенатор Алексей Кондратьев раскритиковал Трампа, заявив, что его слова являются предвыборной риторикой.

"Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Трамп заявил, что хочет мира между Россией и Украиной. По его мнению, это пойдет на пользу всем странам.

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