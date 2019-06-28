Следующим шагом в ослаблении армии может стать обвинения волонтеров в "контрабанде" – Забродский

Любые инсинуации по поводу обысков в Министерстве обороны, отдельных воинских частях и домах волонтеров имеют ярко выраженную политическую окраску.

Доверие к Вооруженным силам Украины превышает доверие к церкви. Это все достигалось огромным трудом, в том числе и волонтеров, которые на протяжении последних 5 лет помогали возродить украинское войско. Об этом генерал-лейтенант, Герой Украины, представитель команды Партии "Европейская Солидарность" Михаил Забродский заявил сегодня на пресс-конференции в Открытом офисе партии.

Михаил Забродский Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Если кто-то забыл, с чего начинались добровольческие батальоны, Национальная гвардия, остальные составляющие сектора безопасности и обороны, то я могу напомнить. Это была очень слабая в плане материального обеспечения структура. Я очень хорошо помню и бабушек, которые передавали консервы собственного производства, и людей, которые решали более серьезные вопросы. К примеру, поставки для армии приборов ночного видения, которые нужно было завозить из-за границы", – напомнил Забродский.

Он также рассказал одну из историй о том, как в оккупированном Крыму, в городе Симферополь изготавливались определенные военные приборы, затем "контрабандным" путем доставлялись на подконтрольную украинской власти территорию и использовались по назначению.

"Неужели следующее обвинение волонтеров будет в контрабанде?!", – заявил Михаил Забродский.

Генерал Забродский отметил, что команда партии "Европейская Солидарность" будет жестко противостоять всем проявлениям пророссийского реванша, а также попыткам ослабить Вооруженные силы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Европейской Солидарности" заявили о запланированных обысках в "открытом офисе" партии и грязную кампанию по дискредитации украинской армии

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!