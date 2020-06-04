Следующая встреча "нормандской четверки" состоится в Берлине: Ермак назвал возможную дату

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что следующая встреча в "нормандском формате" состоится в 2020 году в Берлине.

А также отметил, что диалог с российской стороной продолжается, хотя в определенных вопросах он "весьма непростой". Об этом шла речь в его интервью немецкой медиагруппе Funke, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств из Германии, Франции, Украины и России", – сказал политик.

Ермак уверен, что встреча "нормандской четверки" состоится в Берлине в 2020 году

Ермак подчеркнул, что на прошлой встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже было согласовано всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, однако это требование не было выполнено.

Также глава Офиса Зеленского отметил, что Киев намерен составить список своих представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые "будут участвовать как приглашенные в переговорах Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске.

"Речь идет о представителях неправительственных организаций, религиозной сферы, журналистах, гражданах Украины, у которых нет российского паспорта и которые не участвовали в военных действиях против Украины. Шестилетняя монополия так называемых народных республик при назначении представителей Донбасса должна быть закончена", – высказался Ермак.

Помимо этого, он добавил, что сегодня никто достоверно не знает, сколько человек заражено коронавирусом на оккупированных территориях, следовательно, правительство Украины прекратило пропуск людей на пяти КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе, чтобы "защитить наших граждан".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в интервью немецкому изданию Ермак заявил, что к переговорам по ситуации на востоке Украины нужно привлечь признанных представителей гражданского общества Донбасса. По его словам, они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам украинских военных.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!