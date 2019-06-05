"Слава Богу, она не мой врач!" Зеленский едко ответил по Супрун. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский смеялся, когда рассказывал о главе Минздрава Ульяне Супрун, поблагодарив Бога, что у него другой врач.

Об этом глава государства рассказал в эфире 1+1, отвечая на вопросы журналиста о составе действующего Кабинета министров.

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", – сообщил он.

Также Зеленский отметил, что не знаком с министром образования Лилией Гриневич но "слышал, что она неплохая очень".

Вместе с тем главу МИД Павла Климкина Зеленский назвал профессиональным.

"Климкин – это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров – ред.) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей", – добавил президент.

Ульяна Супрун

В целом Зеленский рассказал, что не знаком с составом правительства, ведь там нет его людей.

"Честно говоря, я их не знаю очень близко. Это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать. Думаю, что за эти два месяца до новых выборов и до создания нового правительства мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из них способен сделать что-то новое для Украины. Потому что здесь нужны не шаги, здесь (нужны – Ред.) прыжки", – заключил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что 2020 год будет "шоковым" для врачей в рамках медицинской реформы.

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