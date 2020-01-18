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18 января • обновлено в 15:01
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"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания

3.5т
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После долгого молчания глава Офиса президента Украины Андрей Богдан появился в сети, опубликовав неоднозначный пост.

На своей странице в Facebook глава ОПУ написал слово "скукатища" без каких-либо объяснений.

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"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания

Пользователи социальной сети тут же порекомендовали ему много занятий для поднятия настроения. Так, Богдану предложили попробовать, например, поработать, "подъехать на шашлычок" или окунуться в прорубь на Крещение.

"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания
"Скукатища!" Богдан появился в сети после долгого молчания

За несколько дней до этого Богдан поделился воспоминанием со спящей свиньей.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

m.day.kyiv.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что главу Офиса президента Украины Андрея Богдана обязали подавать электронную декларацию. Это произошло после того, как Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти забрал поправку, которая позволяла Богдану не подавать декларацию в 2020 году.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Андрей Богдан
Тег
Офис президента
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