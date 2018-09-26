Как известно, украинцам в консульстве Венгрии раздавали венгерские паспорта, а соответственно, гражданство, из-за чего разгорелся скандал. А российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", заявил, что при желании Россия могла бы помочь Венгрии реализовать крымский сценарий и захватить Закарпатье. Имеет ли Россия влияние там и возможен ли такой сценарий? - Ред.

Я не знаю, какое Россия имеет влияние в Закарпатье. По-моему, только отрицательное, потому что как раз Западная Украина, по крайней мере так считается в России - это самая антироссийская, самая националистическая часть. Насколько я помню, именно там в 1943-1953 воевали бандеровцы. Так что я не думаю, что в России есть влияние на Закарпатье.

Но вообще я считаю, что комментировать всякий бред Прилепина - это какое-то странное занятие, я не понимаю, зачем делать ему рекламу. Это бессмысленный бред Прилепина, чтобы пропиариться.

Прилепин - частное лицо, может болтать все, что его душе угодно. Он может сказать, что Соединенные Штаты сбросят водородную бомбу на Киев.

Я не знаю, какая обстановка на Закарпатье. Вполне возможно, что там есть проблемы, охотно в это верю. Но я знаю, что Венгрия не будет захватывать чужие территории. Венгрия может сколько угодно ругаться с Украиной, может порвать с ней дипломатические отношения, начать торговую войну, заблокировать все инициативы Украины в ЕС. Это все теоретически может быть. Но вот захватывать чужую территорию Венгрия теоретически не может. Это абсолютно исключено.

Скорее лично Прилепин приедет на Закарпатье и захватит его один сам. Это более вероятно, чем то, что Венгрия с помощью России, без помощи России, с помощью Прилепина или без его помощи начнет войну в Европе и будет захватывать чужие территории. Это невозможно ни при какой помощи.