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11 декабря • обновлено в 07:51
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Сказал в глаза: США жестко осадили Россию из-за Украины

4.1т
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Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Крым принадлежит Украине.

О своей позиции он рассказал во время брифинга во вторник, передает РБК-Украина. Помпео поприветствовал шаги нынешней администрациии Украины для защиты суверенитета и безопасности своей страны.

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"Я еще раз подчеркнул министру Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения минских соглашений", – сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже.

США жестко осадили Россию из-за Украины

США жестко осадили Россию из-за Украины

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры Украины, России, Франции и Германии во время переговоров в "нормандском формате" в Париже не смогли дойти до вопроса об аннексированном Крыме.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Сергей Лавров Майк Помпео
Место
США
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Молодцы так держать эту мразь рускую
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1
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А ыщо он сказал, что Киев теперь XУEB!!!!
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3
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, а вы вообще читали Минские договорённости?
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