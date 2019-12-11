Сказал в глаза: США жестко осадили Россию из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Крым принадлежит Украине.

О своей позиции он рассказал во время брифинга во вторник, передает РБК-Украина. Помпео поприветствовал шаги нынешней администрациии Украины для защиты суверенитета и безопасности своей страны.

"Я еще раз подчеркнул министру Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения минских соглашений", – сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже.

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Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры Украины, России, Франции и Германии во время переговоров в "нормандском формате" в Париже не смогли дойти до вопроса об аннексированном Крыме.

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