Скандальный конкурс на пост главы ГУД: Шевчук обратился к Зеленскому

Адвокат Алексей Шевчук записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу победы в конкурсе на пост руководителя Государственного управления делами нынешнего и. о. главы Сергея Борзова.

Ролик опубликовала "Страна.ua" в Youtube. "Уважаемый господин президент, сегодня я восторженно посмотрел видео, где вы выгнали чиновника в Борисполе, сказав, что есть в интернете информация о том, что у него какие-то уголовные правонарушения присутствуют в биографии", – начал свое обращение Шевчук.

"Вчера я был участником конкурса на управление вашими делами, и, наверное, победил бы, если бы люди из вашего окружения (очень надеюсь, что это не так), помогли комиссии "в черную" протащить господина Борзова, у которого тоже есть уголовные дела в НАБУ, как победителя конкурса. Пожалуйста, разберитесь!" – призвал Шевчук.

Алексей Шевчук Скрин відео

Он отметил, что все конкурсанты имели большое количество идей и новшеств, для строения успешного будущего страны, поэтому руководителем ГУД должен стать никак не Борзов.

"Дайте распоряжение господину [и.о. главы СБУ Ивану - Ред.] Баканову не допустить назначения господина Борзова, победителя конкурса, на руководителя управления вашими делами. Потому что у меня была концепция реформирования, а у других участников еще много других новшеств, которые помогли бы нам строить честную, новую и независимую Украину. Очень надеюсь, что вы меня услышали", – подытожил Шевчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 июня был объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя Государственного управления делами. 27 июня свою кандидатуру подал Алексей Шевчук.

После двух этапов конкурса он сообщил, что ходят слухи, что тянут Сергея Борзова, и Шевчука могут отсеять. В таком случае, он намеревался обжаловать результаты конкурса в суде.

Во вторник, 9 июля стали известны результаты конкурса. Победителем стал Сергей Борзов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!