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Скандальный конкурс на пост главы ГУД: Шевчук обратился к Зеленскому

1.2т Читать материал на украинском

Адвокат Алексей Шевчук записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу победы в конкурсе на пост руководителя Государственного управления делами нынешнего и. о. главы Сергея Борзова.

Ролик опубликовала "Страна.ua" в Youtube. "Уважаемый господин президент, сегодня я восторженно посмотрел видео, где вы выгнали чиновника в Борисполе, сказав, что есть в интернете информация о том, что у него какие-то уголовные правонарушения присутствуют в биографии", – начал свое обращение Шевчук.

"Вчера я был участником конкурса на управление вашими делами, и, наверное, победил бы, если бы люди из вашего окружения (очень надеюсь, что это не так), помогли комиссии "в черную" протащить господина Борзова, у которого тоже есть уголовные дела в НАБУ, как победителя конкурса. Пожалуйста, разберитесь!" – призвал Шевчук.

Новости
"Буду идти в суд!" В конкурсе на пост главы ГУД наметился скандал
Алексей Шевчук

Алексей Шевчук

Скрин відео

Он отметил, что все конкурсанты имели большое количество идей и новшеств, для строения успешного будущего страны, поэтому руководителем ГУД должен стать никак не Борзов.

"Дайте распоряжение господину [и.о. главы СБУ Ивану - Ред.] Баканову не допустить назначения господина Борзова, победителя конкурса, на руководителя управления вашими делами. Потому что у меня была концепция реформирования, а у других участников еще много других новшеств, которые помогли бы нам строить честную, новую и независимую Украину. Очень надеюсь, что вы меня услышали", – подытожил Шевчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Алексей Шевчук Сергей Борзов
Место
Украина
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