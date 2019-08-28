"Шел хозяйским шагом": скандального Пашинского заметили в Генштабе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заметили скандального народного депутата Украины 8 созыва Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Об этом на своей странице в Facebook написал участник АТО, военнослужащий ВСУ Александр Сурков. По его словам, одиозный парламентарий направлялся к кабинету начальника Генштаба Руслана Хомчака.

"Наблюдал, как Пашинский хозяйским шагом идет по коридору в сторону кабинета, который занял Хомчак. Как же я люблю эти новые лица", – с сарказмом подметил защитник Украины.

Сергей Пашинский "Главком"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля из Киева в Житомирскую область направили вертолет со спецназом на избирательный округ №64, где проиграл Пашинский. Это было связано с "анализом оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации с участковых избирательных комиссий".

А 26 июля близ села Липляны Малинского района на Житомирщине было обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу "Француз". Мужчина связан с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Коростене, по которому баллотировался Пашинский.

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