Скандальное заявление вице-премьера по вырубке леса: экс-нардеп указал на ошибку Кабмина

Снятие моратория на экспорт леса-кругляка нелогичен и грозит Украине экологической катастрофой.

Таким мнением поделился с OBOZREVATEL экс-нардеп Юрий Чижмарь.

Недавно вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба в интервью заявил, что снятие моратория на экспорт леса-кругляка - стратегическая цель Кабмина. По его мнению, нужно создать рынок равными условиями, на котором и будет торговаться лес.

В то же время, Юрий Чижмарь считает такие действия нелогичными и опасными - по его словам, уже сейчас в Закарпатье ощущается предэкологическая катастрофа. Он уверен, что сперва власть должна проработать комплексный план возобновления лесных ресурсов, а уже потом заниматься вопросами экспорта.

"Понятно, что экспорт леса - простая форма бизнеса и это легкие деньги. И понятно, что на этом последние десятки лет паразитировали как властные структуры, так и бизнес. Но на сегодняшний день нужно менять систему управления Государственным лесным хозяйством. В этом комплексе мы должны обеспечить лесом внутреннего производителя, а дальше думать про экспорт. Мы не можем при дефиците леса его вывозить. Это нелогично", - категорично отметил экс-нардеп.

Вырубка леса в Украине

Кроме того, по мнению экс-нардепа, важно заниматься не продажей сырья, а предоставлением возможностей для производителей. К примеру, создать такие условия, чтобы европейские производители заходили в Украину, тут что-то создавали из того же леса, а после участвовали в его восстановлении.

"Мы должны создать условия, когда Европа будет заинтересована перевозить производство в Украину и производить продукты здесь. На это и направлена такая мера, как ограничение вывоза", - поделился нардеп.

При этом от отметил, что "однозначно не поклонник" того, чтобы ради экономических преференций от Европы убивать лес. А вот Кулеба делает свои заявления как раз ради того, чтобы ускорить новые транши от МВФ.

Юрий Чижмарь

"Это (ограничение вывоза, - ред) можно делать повышениями ставки пошлины на вывоз древесины, можно делать мораторием, учитывая экологическую ситуацию, но я однозначно не сторонник того, чтобы идти на уступки Европы за счет получения дополнительных экономических преференций, траншей МВФ или других моментов. Кулеба, наверное, говорит это, выполняя общую функцию, о необходимости сотрудничества с МВФ. [...] Я думаю, что за счет леса хотят удовлетворить другие потребности государства, но так не может быть", - подчеркнул Чижмарь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

В середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут поломаны.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

В частности, №5495 будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

Документ также предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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