"Они работают на врага": Джемилев призвал "Слугу народа" очиститься

Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что партии "Слуга народа" следует "очищаться" от членов, которые работают на "вражеском поле" и транслируют кремлевские пропагандистские штампы.

В частности, комментируя для OBOZREVATEL высказывание нардепа от "Слуги народа" Алексея Устенко о причине аннексии Крыма, он заметил: "Складывается впечатление, что этот "слуга" никак не слуга народа Украины. Он повторяет пропагандистские штампы, которые распространяет Россия".

В контексте версии Устенко о том, что якобы российская агрессия в Крыму была напрямую связана с принятым накануне законом о языке, Джемилев напомнил: еще до вторжения оккупанта "на закон Кивалова-Колесниченко было наложено вето как на закон, противоречащий Конституции. Была создана комиссия для внесения поправок, я в этой комиссии тоже был".

Алексей Устенко

"Это не было основанием. На самом деле оккупацию планировали задолго до этого", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, следует ли партии "Слуга народа" сделать соответствующие "оргвыводы" в отношении Устенко, Джемилев сказал: "Я думаю, да. Думаю, таких людей там не очень много, но все же очищаться от них необходимо. У нас не предусмотрены какие-то карательные меры за подобного рода высказывания, но однозначно этот человек работает на вражеском поле".

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Украина якобы сама спровоцировала аннексию Крыма , "приняв" в 2014 году закон о языке. "В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", – сказал он в эфире телеканала "НАШ". Ранее Устенко "отметился" тем, что уснул прямо на заседании Верховной Рады.

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