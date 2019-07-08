Скандал с пережеребьевкой партий на выборах в Раду: суд поставил точку

Верховный суд Украины 7 июля отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене на досрочных парламентских выборах.

Об этом в Facebook сообщила член ЦИК Наталья Бернацкая, отметив, что таким образом, суд удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!" - заявила она.

Избирательный участок

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 июля апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку.

Иск подала "Аграрная партия Украины". Поводом для этого стало то, что партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили присвоили 22 номер в бюллетене без жеребьевки.

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