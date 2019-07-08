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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Скандал с пережеребьевкой партий на выборах в Раду: суд поставил точку

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Верховный суд Украины 7 июля отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене на досрочных парламентских выборах.

Об этом в Facebook сообщила член ЦИК Наталья Бернацкая, отметив, что таким образом, суд удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!" - заявила она.

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Избирательный участок

Избирательный участок

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 4 июля апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку.

  • Иск подала "Аграрная партия Украины". Поводом для этого стало то, что партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили присвоили 22 номер в бюллетене без жеребьевки.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как кровати в борделе не переставляй - бляди то старые! Баба Йуля не даст соврать! А еще шлюха Королевская и подобное им дерьмо! Есть и для гурманов. Пан Шляшко, например! Или для некрофилов - весь Оппблок и прочая ватная шобла.
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