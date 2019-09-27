Скандал с отставкой Данилюка: всплыла роль Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский лично исключил секретаря СНБО Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США.

Как сообщает УП со ссылкой на источник в Офисе президента, именно это стало причиной, по которой Данилюк решил написать заявление об увольнении.

Утверждается также, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

OBOZREVATEL также накануне собрал факты, из-за которых Данилюка в соответствии с украинским законодательством уже два раза должны были люстрировать.

Зеленский и Даниюк

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилюк, вероятно, подал в отставку с должности секретаря СНБО из-за того, что на эту должность претендует глава Офиса президента Андрей Богдан, который хочет "уйти в тень" после скандалов вокруг его личности.

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