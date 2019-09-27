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28 сентября • обновлено в 18:46
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Скандал с отставкой Данилюка: всплыла роль Зеленского

19.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский лично исключил секретаря СНБО Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США.

Как сообщает УП со ссылкой на источник в Офисе президента, именно это стало причиной, по которой Данилюк решил написать заявление об увольнении.

Утверждается также, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

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OBOZREVATEL также накануне собрал факты, из-за которых Данилюка в соответствии с украинским законодательством уже два раза должны были люстрировать.

Зеленский и Даниюк

Зеленский и Даниюк

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилюк, вероятно, подал в отставку с должности секретаря СНБО из-за того, что на эту должность претендует глава Офиса президента Андрей Богдан, который хочет "уйти в тень" после скандалов вокруг его личности.

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Персоны
Александр Данилюк Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СНБО Офис президента
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Продолжение: а у нас свой Иванишвили - Богдан Коломойский?
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1
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Неожиданно, канэшна, Данилюк соскакивает с темы. Будем следить за развитием скандала. Действительно, версия с Приватом очень даже правдоподобна. В Грузии серый кардинал Иванишвили, вернувшийся из России с любовью и миллиардами, в тени заправляет
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1
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Нацаревался.
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1
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