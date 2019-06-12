Скандал с мажоркой в партии Зеленского получил неожиданную развязку

25-летнюю киевскую тусовщицу Ирину Панченко, которая заняла 73-е место в списке президентской партии "Слуга народа", исключили из политсилы.

Соответствующую информацию изданию "Страна" подтвердили в пресс-службе партии.

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко — дочь бизнесмена Сергея Панченко, окончила юридический факультет КНУ им. Шевченко. Замечена в самых дорогих салонах, ночных клубах, ресторанах Киева — известная тусовщица.

Источник "Страны" утверждает, что место в списке ей якобы купил бывший нардеп, экс-глава Крымской и Львовской таможни Виктор Тимошенко за 2 млн долларов. Сам Тимошенко эту информацию опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" — Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В избирательном списке партии оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!