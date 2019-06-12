ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

Скандал с мажоркой в партии Зеленского получил неожиданную развязку

5.8тЧитать материал на украинском

25-летнюю киевскую тусовщицу Ирину Панченко, которая заняла 73-е место в списке президентской партии "Слуга народа", исключили из политсилы.

Соответствующую информацию изданию "Страна" подтвердили в пресс-службе партии.

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко — дочь бизнесмена Сергея Панченко, окончила юридический факультет КНУ им. Шевченко. Замечена в самых дорогих салонах, ночных клубах, ресторанах Киева — известная тусовщица.

Новости
В Раду от "Слуги народа" идет тамада: кто он

Источник "Страны" утверждает, что место в списке ей якобы купил бывший нардеп, экс-глава Крымской и Львовской таможни Виктор Тимошенко за 2 млн долларов. Сам Тимошенко эту информацию опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" — Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

  • Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

  • В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

  • В избирательном списке партии оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

  • По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
25
Смешно
12
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Ну а чего...прикольное "новое" лицо в политике! )))))...знает чаяния "народа"...ну 73%, по крайней мере)))...да-а-а, такого откровенного б...ва себе даже представить было трудно)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лелека Лариса
Лелека Лариса
Був бардак а тепер мабуть ще хуже буде, збір блотних і шайка нищих.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
леня зе
леня зе
ну и славненько . были ваши стали наши. возврат денег даже не нужно делать.Сам Тимошенко эту информацию опроверг.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel