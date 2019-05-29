Скандал с Богданом: Верховный суд сделал заявление о назначении Зеленского

Верховный суд отказался открывать производство по иску о неправомерности назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Суда в Facebook, где указано, что иск является необоснованным и право на обжалование назначения Богдана имеет только сам Богдан или лицо, прав, свобод и интересов которого это назначение непосредственно касается.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой Администрации президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", — сказано в сообщении.

"Согласно п.1 ч.1 ст.170 Кодекса об административном судопроизводстве Украины, судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства", - заявили в суде.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента 21 мая.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Андрей Богдан заявил, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

Он заявил, что закон об очищении власти "некачественный и противоречит Конституции". По словам Рябошапки, президент не может применять закон, который "противоречит принципу верховенства права".

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