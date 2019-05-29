ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Скандал с Богданом: Верховный суд сделал заявление о назначении Зеленского

1.3тЧитать материал на украинском

Верховный суд отказался открывать производство по иску о неправомерности назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Суда в Facebook, где указано, что иск является необоснованным и право на обжалование назначения Богдана имеет только сам Богдан или лицо, прав, свобод и интересов которого это назначение непосредственно касается.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой Администрации президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", — сказано в сообщении.

Новости
Иск против Зеленского: Верховный суд сделал заявление о роспуске Рады

"Согласно п.1 ч.1 ст.170 Кодекса об административном судопроизводстве Украины, судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства", - заявили в суде.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента 21 мая.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Андрей Богдан заявил, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

Он заявил, что закон об очищении власти "некачественный и противоречит Конституции". По словам Рябошапки, президент не может применять закон, который "противоречит принципу верховенства права".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Андрей БогданВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховный суд УкраиныАдминистрация Президента
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Решетников Александр
Решетников Александр
Почему скрывается личность заявителя? Родина должна знать своих героев.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванова Кристина
Иванова Кристина
Oгрoмнoе cпaси6o тем, кто пoказал мнe этот чyдо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁42uzrr Пpoсто пpoйдя oпрoс получила почти полугoдовую заpплaтy)) Пoльзyйтеcь, пока eсть возможнoсть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-