Скандал с "Азовом": нардепы подготовили решительное обращение к США

Председатель Комитета по вопросам внешней политики, нардеп Богдан Яременко подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к государственному секретарю США Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

Соответствующий пост Яременко опубликовал на своей странице в Facebook. Он предложил Конгрессу предоставить помощь для выяснения объективной информации об "Азове".

"Считаю такими, которые не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины, попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов"… Хочу напомнить американским коллегам, что этот военный подразделение создано активистами и участниками революции Достоинства. "Азовцы" участвовали в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов", – отметил Яременко.

Полк "Азов" Корреспондент

Он добавил, что Украина не забудет подвиг "азовцев", отдавших жизнь за независимость Украины.

"Текст письма открыт для подписи для всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады Украины. Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября 2019 року", – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США конгрессмены потребовали от Госдепа признать украинский полк "Азов" террористической организацией. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что попытка США дискредитировать спецподразделения НГУ "Азов" — это знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины.

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