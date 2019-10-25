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25 октября • обновлено в 12:25
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Скандал с "Азовом": нардепы подготовили решительное обращение к США

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Председатель Комитета по вопросам внешней политики, нардеп Богдан Яременко подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к государственному секретарю США Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

Соответствующий пост Яременко опубликовал на своей странице в Facebook. Он предложил Конгрессу предоставить помощь для выяснения объективной информации об "Азове".

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"Считаю такими, которые не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины, попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов"… Хочу напомнить американским коллегам, что этот военный подразделение создано активистами и участниками революции Достоинства. "Азовцы" участвовали в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов", – отметил Яременко.

Полк "Азов"

Полк "Азов"

Корреспондент

Он добавил, что Украина не забудет подвиг "азовцев", отдавших жизнь за независимость Украины.

"Текст письма открыт для подписи для всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады Украины. Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября 2019 року", – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США конгрессмены потребовали от Госдепа признать украинский полк "Азов" террористической организацией. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что попытка США дискредитировать спецподразделения НГУ "Азов" — это знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины.

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Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
"Азов"
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мрази эти из азова
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5
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Serov Oleg
Serov Oleg
последнее 2437 серьезное предупреждение зарвавшимся пендосам
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Нацики негодуе...
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