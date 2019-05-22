Скандал с адвокатом Трампа: стало известно о тайных встречах с Луценко

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани проводил в Штатах встречу с генеральным прокурором Юрием Луценко.

Об этом он сообщил в интервью "Стране", отметив, что встреча была организована не при помощи американских граждан Льва Парнаса и Игоря Фурмана.

"Мы действительно встречались в Америке с Луценко, дважды, но встречу организовали другие люди. Но он также делал публичные заявления в американских СМИ. И кроме Луценко есть другие свидетели", - заявил Джулиани.

Также он опроверг слова нардепа Сергея Лещенко о том, что "стал жертвой дезинформации Луценко" из-за желания генпрокурора сохранить должность.

"Как вообще можно представить, что я могу как-то влиять на украинские власти? США не вмешиваются во внутренние дела иностранных государств", - утверждает адвокат Трампа.

По его словам, он заинтересован исключительно в том, чтобы расследовать дело о якобы вмешательстве украинских властей в американские выборы.

Рудольф Джулиани strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Джулиани активно выступает против олигарха Игоря Коломойского, назвав его опасным человеком с большим влиянием на украинскую политику.

Накануне он призвал президента Владимира Зеленского привлечь олигарха к ответственности, чтобы доказать свою политическую независимость.

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