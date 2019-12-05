Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов назвал министра здравоохранения Зоряну Скалецкую "умной с*кой" в личной переписке.

Фрагменты общения Кабанова с неким Щербаковым попали в сеть. Видео снял журналист Алексей Липовецкий, передает TK Media.

В сообщениях Кабанов рассказывает Щербакову, что Скалецкая лучше своей предшественницы на должности Ульяны Супрун.

"Она же симпатичнее. Внешность украинская… Не замужем – вот критерий. ЗП – миллион в месяц. С чувством юмора все нормально. Типаж – умная с*ка", – описал Скалецкую Кабанов.

Кабанов назвал Скалецкую умной с*кой

Кабанов назвал Скалецкую умной с*кой

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Зоряна Скалецкая Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, с которым он якобы активно "решал" дела.

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