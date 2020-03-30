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30 марта • обновлено в 13:39
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Сивохо уволили из СНБО

29.6т
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Сергей Сивохо был уволен из должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом пишет "Детектор медиа", которое получило официальный ответ от аппарата СНБО.

"По состоянию на 24 марта 2020 года (дата направления запроса – Ред.) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", – говорится сообщении.

Уволен Сергей Сивохо

Уволен Сергей Сивохо

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Причины увольнения в СНБО не назвали.

Напомним, что 12 марта во время презентации Национальной платформы единства и примирения, которую представил советник секретаря СНБР Сергей Сивохо, произошла потасовка.

Позже правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.

Позже Сивохо опубликовал видео с презентации Национальной платформы единства и примирения, которая состоялась 12 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Комментарии
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а за одно, пора давно за статею про держзраду, і відкрити кримінальну справу
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7
0
Белов Слава
Белов Слава
kiy Valeriy, куй тебе,валера куй
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0
2
Dvn Valera
Dvn Valera
kiy Valeriy, проти кого,тебе?
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0
3
Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Алілуйя! Невже зелений телепень окрім хотелок Бєні, ще щось робить.
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4
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