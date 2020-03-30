Сивохо уволили из СНБО

Сергей Сивохо был уволен из должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом пишет "Детектор медиа", которое получило официальный ответ от аппарата СНБО.
"По состоянию на 24 марта 2020 года (дата направления запроса – Ред.) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", – говорится сообщении.
Уволен Сергей Сивохо
Facebook Ефрем Лукацкий
Причины увольнения в СНБО не назвали.
Напомним, что 12 марта во время презентации Национальной платформы единства и примирения, которую представил советник секретаря СНБР Сергей Сивохо, произошла потасовка.
Позже правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.
Позже Сивохо опубликовал видео с презентации Национальной платформы единства и примирения, которая состоялась 12 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников.
Пользователи сети высмеяли стычку советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с представителями "Азова" и "Нацкорпуса".
Депутаты партии "Слуга народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо.
25 марта в Киеве под Офисом президента Украины 25 марта люди устроили немногочисленный митинг, где также требовали уволить Сивохо.
Напомним, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.
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