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4 мая • обновлено в 22:36
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Сивохо обвинил Украину в войне на Донбассе

81.3т
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Бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо заявил, что главной проблемой является не военное вторжение России в Крым и на Донбасс, а "война в головах украинцев".

Скандальное мнение прозвучало в интервью для программы главного редактора сайта "Гордон" Алеси Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня нет желания заканчивать войну в голове Владимира Путина. Я хочу закончить войну в головах жителей Украины", – сказал он, отвечая на вопрос журналистки о том, почему озвучил подобную формулировку, когда был назначен советником СНБО.

Сивохо и Путин

Сивохо и Путин

Бацман, в свою очередь, уточнила у Сивохо, задумывался ли он о том, что война будет длиться до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не выведет свои войска и не освободит временно оккупированные территории.

"Встречный вопрос: Путин забирает войска, отдает территории. Вы считаете, что никакого не существует конфликта в головах между жителями той территории и этой территории? Вы считаете, что все в порядке? Под гнетом пропаганды все эти шесть лет, как с той, так и с этой стороны, неужели вы не считаете, что им нужно будет как-то привести в порядок голову и как-то жить друг с другом?" – ответил вопросом на вопрос экс-советник СНБО.

Позже в программе он попытался сгладить свою позицию, но снова повторил тезис российской пропаганды о гражданском конфликте в Украине.

"Конфликт на Донбассе многослойный. Первый слой – это Украина – Россия. Второй слой –это Россия и так называемый коллективный Запад. И никуда не деться – это подталкиваемые к конфликту силы Украина – Украина. С той и с этой стороны. Потому что мы имеем дело с гибридной войной. Один из ее методов – это инициация страной-агрессором конфликта и поддерживание его", – подчеркнул Сивохо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Алеся Бацман Сергей Сивохо Владимир Путин
Место
Украина
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Wick John
Wick John
Укро пи.даров и шл.юх корежит от правды. Свиньи опровергните его если остатка вашего скудного мозга хватит что бы опровергнуть его
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Voronin Voronin
Voronin Voronin
Чего? боты иногда читают то что высирают?
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Пусть идет на_ф_иг.
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Пусть идет наф_иг.
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