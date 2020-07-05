Сивохо: "ДНР" закрыла жителям въезд в Украину, потому что мстит за изменения в "Минске"

Пропуск людей на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области мог быть остановлен с целью мести оккупантов властям Украины.

Как заявил в интервью "Стране" бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, ситуация на КПВВ была очень тяжелая.

"Некоторое количество людей, которых Украина пропустила, "ДНР" не пропустила. Они остались на нуле. Они чуть ли в первую ночь не оставались там ночевать. Там посадка и мины кое-где расставлены. Но ничего, ребята справились. То есть и пограничники, и волонтеры. Они озаботились судьбой этих людей. Были поставлены еще дополнительные палатки, возле КПВВ, прямо на территории", – рассказал он.

При этом Сивохо выразил опасение, как бы закрытие КПВВ не стало "мелкими местными мстями".

"То есть, за что-то кто-то кому-то мстит. А раз они открыли – давайте мы закроем. Теперь вы открыли, а мы закроем. Чтобы это не превратилось в такую мелкую игру политическую", – отметил экс-советник.

По его мнению, "ДНР" может мстить за введение в состав Трехсторонней контактной группы как представителей Донбасса журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского.

"Ввели каких-то людей в ТКГ, которые безусловно не нравятся той стороне. Такая может быть мелкая месть, почему нет?" – допустил Сивохо.

Он добавил, что участие Гармаша и Казанского в минском процессе ни в коем случае не приближает дело мира, "что-то другое может и приближает, но точно не мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня оккупанты остановили работу контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" на линии разграничения на Донбассе.

Ранее Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан вошли в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.