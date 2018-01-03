Ситуация на Донбассе и летальное оружие: Климкин провел важные переговоры с главой МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел совместную пресс-конференцию в Киеве с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, в ходе которой рассказал о ситуации на Донбассе и летальном оружии США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", - сообщил он.

Климкин также отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированных территориях.

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать то, что происходит на оккупированной территории", – подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, признаком продолжения тактики является выход России из состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения на Донбассе (СЦКК).

Помимо этого Климкин прокомментировал ситуацию с летальным оружием, которое США передаст Украине. По его словам, оно будет использовать исключительно в случаях провокаций со стороны террористов "ДНР" и "ЛНР".

"Речь об оружии оборонного характера. Оно может и будет использоваться в случае провокаций со стороны РФ и поддерживаемых ей террористов, но оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому не может использоваться как аргумент, содействующий повышению градуса конфликта", — подчеркнул он.

Глава МИД Украины отметил, что решение президента США Дональда Трампа о продаже Украине оружия несет как символический, так и практический характер.

"То, что делает Россия сейчас – абсолютно сознательная тактика контролируемой эскалации, и мы не исключаем дальнейшей военной эскалации", – заявил он.

Ситуацию с немецкими компаниями в аннексированном Крыму Климкин обозначил следующим образом.

"Я считаю, что это (история с турбинами Siemens) стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", — заявил Климкин.

По его словам, Украина приложила много усилий, чтобы мошенничество России больше не повторилось.

Глава МИД также подчеркнул, что власти Российской Федерации сознательно перенесли дату выборов президента страны на 18 марта - годовщину аннексии украинского полуострова Крым.

"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который состоялся на территории Крима - это был сознательный шаг. Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", - подчеркнул Климкин.

На брифинге в Киеве глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с громким призывом по миротворцам ООН на Донбассе, а также заявил, что Германия, Франция и другие партнеры в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы "ввести реальную миротворческую миссию".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Климкин подвел итоги прошедшего года.