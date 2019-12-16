Шокина пытались дважды отравить, он еле выжил – Джулиани

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший Генпрокурор Украины Виктор Шокин был дважды отравлен во время своей работы.

Об этом юрист рассказал во время интервью американским СМИ, видео опубликовал в Twitter.

"Шокин был уволен из-за угроз Байдена остановить выделение миллиарда долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", — заявил Джулиани.

Виктор Шокин

Напомним, что адвокат Трампа обнародовал результаты своего расследования в отношении импичмента американского лидера, которые, по его словам, показывают, что он "ничего плохого не сделал".

Witness Viktor Shokin:



Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.



Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.



Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.



Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

Как писал OBOZREVATEL:

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