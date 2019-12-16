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16 декабря • обновлено в 09:27
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Шокина пытались дважды отравить, он еле выжил – Джулиани

2.5т
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Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший Генпрокурор Украины Виктор Шокин был дважды отравлен во время своей работы.

Об этом юрист рассказал во время интервью американским СМИ, видео опубликовал в Twitter.

"Шокин был уволен из-за угроз Байдена остановить выделение миллиарда долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", — заявил Джулиани.

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Виктор Шокин

Виктор Шокин

Напомним, что адвокат Трампа обнародовал результаты своего расследования в отношении импичмента американского лидера, которые, по его словам, показывают, что он "ничего плохого не сделал".

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Виктор Шокин Рудольф Джулиани Дональд Трамп
Место
Украина
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