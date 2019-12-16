Шокина пытались дважды отравить, он еле выжил – Джулиани

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший Генпрокурор Украины Виктор Шокин был дважды отравлен во время своей работы.
Об этом юрист рассказал во время интервью американским СМИ, видео опубликовал в Twitter.
"Шокин был уволен из-за угроз Байдена остановить выделение миллиарда долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", — заявил Джулиани.
Виктор Шокин
Напомним, что адвокат Трампа обнародовал результаты своего расследования в отношении импичмента американского лидера, которые, по его словам, показывают, что он "ничего плохого не сделал".
Witness Viktor Shokin:— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019
Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.
Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.
Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.
Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA
Как писал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.
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