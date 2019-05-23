"Шлейф темных историй": всплыли подробности о новом начальнике Генштаба

В назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины нашли как позитивные, так и негативные моменты.
Подробности о новом главе Генштаба в эфире ObozTV раскрыл военный эксперт Олег Жданов. Он оценил назначение как "неожиданное и неблагоприятное".
По словам Жданова, за Хомчаком "тянется шлейф темных историй".
"Во-первых, не закончено расследование по Иловайску – кто и какую роль там сыграл", – отметил эксперт.
Он напомнил, что Хомчак занимал должность командующего сектора "Б", который принимал участие в боях за Иловайск.
"Во-вторых, генерал вырос уже на сокращенных Вооруженных силах. Их профессиональная пригодность была наглядно продемонстрирована в первые месяцы ведения боевых действий. Как они управляли, и какие потери и поражения мы терпели в 2014-2015 годах", – добавил он.
В-третьих, по информации Жданова, новый руководитель Генштаба окончил Московское общее военное училище кремлевских курсантов.
"Что, нельзя было найти офицера, у которого нет такого пост-российского прошлого?" – поинтересовался он.
Впрочем, по мнению военного эксперта, при всех вышеназванных минусах есть и плюсы назначения Хомчака.
"Если на переходной период надо срочно отстранить Муженко и его команду от руководства ВСУ, то тут генерал Хомчак может справится очень хорошо", – подчеркнул Жданов.
"Хомчак как главный инспектор знает ситуацию в ВСУ, кого и с какой должности надо срочно снять, чтобы отстранить Муженко от руководства ВСУ. Это позитивный момент в назначении", – уточнил он.
Эксперт резюмировал, что назначение Хомчака уместно в переходной период. "Но в дальнейшем нужно ставить человека со стратегическим мышлением, волей и профессиональными навыками, чтобы воплотить военную реформу в жизнь", – посоветовал он.
Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ
president.gov.ua
Напомним, в 2014 году OBOZREVATEL публиковал интервью с Русланом Хомчаком. Генерал-лейтенант рассказал об Иловайском котле, вторжении российских войск и поставленных Генштабом задачах.
21 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба Вооруженных сил и назначил вместо него Руслана Хомчака.
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