"Шлейф темных историй": всплыли подробности о новом начальнике Генштаба

В назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины нашли как позитивные, так и негативные моменты.

Подробности о новом главе Генштаба в эфире ObozTV раскрыл военный эксперт Олег Жданов. Он оценил назначение как "неожиданное и неблагоприятное".

По словам Жданова, за Хомчаком "тянется шлейф темных историй".

"Во-первых, не закончено расследование по Иловайску – кто и какую роль там сыграл", – отметил эксперт.

Он напомнил, что Хомчак занимал должность командующего сектора "Б", который принимал участие в боях за Иловайск.

"Во-вторых, генерал вырос уже на сокращенных Вооруженных силах. Их профессиональная пригодность была наглядно продемонстрирована в первые месяцы ведения боевых действий. Как они управляли, и какие потери и поражения мы терпели в 2014-2015 годах", – добавил он.

В-третьих, по информации Жданова, новый руководитель Генштаба окончил Московское общее военное училище кремлевских курсантов.

"Что, нельзя было найти офицера, у которого нет такого пост-российского прошлого?" – поинтересовался он.

Впрочем, по мнению военного эксперта, при всех вышеназванных минусах есть и плюсы назначения Хомчака.

"Если на переходной период надо срочно отстранить Муженко и его команду от руководства ВСУ, то тут генерал Хомчак может справится очень хорошо", – подчеркнул Жданов.

"Хомчак как главный инспектор знает ситуацию в ВСУ, кого и с какой должности надо срочно снять, чтобы отстранить Муженко от руководства ВСУ. Это позитивный момент в назначении", – уточнил он.

Эксперт резюмировал, что назначение Хомчака уместно в переходной период. "Но в дальнейшем нужно ставить человека со стратегическим мышлением, волей и профессиональными навыками, чтобы воплотить военную реформу в жизнь", – посоветовал он.

Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ president.gov.ua

Напомним, в 2014 году OBOZREVATEL публиковал интервью с Русланом Хомчаком. Генерал-лейтенант рассказал об Иловайском котле, вторжении российских войск и поставленных Генштабом задачах.

21 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба Вооруженных сил и назначил вместо него Руслана Хомчака.

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