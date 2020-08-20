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Советник главы МВД Шкиряк заинтриговал фото таинственной девушки с кольцом на безымянном пальце

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
1,5 т.
Зорян Шкиряк

Зорян Шкиряк. МВД Украины

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк обнародовал фото, на котором обнимает девушку с кольцом на безымянном пальце.

Новый снимок политик опубликовал на своей странице в Facebook 20 августа. Он никак не подписал фотографию, а лицо девушка спрятала за спиной мужчины.

В комментариях пользователи поздравили Шкиряка. Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош назвал фото интригующим, с чем согласился советник Арсена Авакова.

Советник главы МВД показал фото с девушкой.

Советник главы МВД показал фото с девушкой. Facebook / Зорян Шкиряк

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Скриншот

Добавим, в семейном положении Шкиряка в Facebook указано "без пары".

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зорян Шкиряк опубликовал в сети ироничное фото, назвав себя "аваковским псом".

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УкраинаМинистерство внутренних дел УкраиныЗорян Шкиряк
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  2. Политика