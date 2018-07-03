"Шармантный": друг Путина признал Порошенко успешным политиком

Президент Сербии Александар Вучич назвал президента Украины Петра Порошенко лучшим и более успешным политиком, чем он сам, а также более "шармантным".

Такой комплимент Вучич озвучил после того, как украинский президент рассказал, что существует одна стратегическая цель, которая объединяет две страны - членство в Европейском Союзе, и выразил надежду, что Сербия сможет ее достичь уже в 2025 году.

"Мы искренне желаем, чтобы в 2025 году, преодолев все препятствия и найдя все компромиссы, Сербия стала членом Европейского союза. И могу отметить, что такая же цель есть и у украинского народа, где евроинтеграционные процессы поддерживает более 70% населения", - заявил Порошенко.

"Почему Петр Порошенко гораздо успешнее и лучше политик, чем я? Потому что он с большим оптимизмом сейчас сказал о 2025 годе относительно европейской интеграции. Но я не могу этого сказать гражданам Сербии, не могу обещать. Могу только пообещать, что мы будем интенсивно работать над этим, а потом уже увидим результаты Господин президент, я не такой шармантный, действительно не могу этого сказать своим людям, но если вы говорите, что мы сможем в 2025 году, то и я сейчас становлюсь оптимистом", - сказал в ответ Вучич.

Напомним, ранее президент Сербии объявил о крепкой дружбе с Россией в противовес вступлению в НАТО.