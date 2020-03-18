Шахов изолирован: Зеленский рассказал об угрозе коронавируса в Верховной Раде

Все, кто контактировал с заболевшим коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым, уже установлены и пройдут тест на коронавирус.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 18 марта, в новом видеообращении.

"Господин Шахов изолирован. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили", к сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", – рассказал президент.

Шахов заболел коронавирусом. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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