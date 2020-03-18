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18 марта • обновлено в 20:27
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Шахов изолирован: Зеленский рассказал об угрозе коронавируса в Верховной Раде

1.8т
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Все, кто контактировал с заболевшим коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым, уже установлены и пройдут тест на коронавирус.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 18 марта, в новом видеообращении.

"Господин Шахов изолирован. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили", к сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", – рассказал президент.

Шахов заболел коронавирусом. Иллюстрация

Шахов заболел коронавирусом. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Шахов
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В киевский бусик заходит ккакелот с оселедцем и начинает дико кашлять, надсадно, с кровью. Народ в панике. _ Мужик: - Шановни спивитчиникы, не хвилюйтеся, у мене не коронавiрус, а туберкулёз! - Слава тоби, боже... )))
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