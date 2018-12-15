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Съезд "Оппоблока" принял ряд важных решений

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В субботу, 15 декабря, прошел VIII съезд политической партии "Оппозиционный блок. Глава "оппозиционного правительства" Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула.

На съезде отметили, что политсила готова участвовать в президентских и парламентских выборах, – сообщает Сегодня.

"У нас несколько задач. Первая - добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство", - отметил Александр Вилкул.

Кроме того, на съезде избирали нового председателя политсовета. Так, новым председателем политсовета "Оппоблока" был избран Борис Колесников.

Съезд "Оппоблока" принял ряд важных решений

"Никакого раскола нет. Наша задача – президентские и парламентские выборы. Цель проста – добиться социально ощутимого результата, а для этого надо вернуться на твердые рельсы настоящей, а не фиктивной децентрализации, добиться мира, потому что без мира никакого экономического и социального успеха быть не может", – заявил он.

Также на VIII съезде "Оппоблока" было принято решение о внесении изменений в устав политической силы.

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Ранее сообщалось о том, что "Оппозиционный блок" готовится к съезду. Руководители заявили, что у сторонников и партийцев накопилось много вопросов, и уже на съезде они получат на них ответы. Речь пойдет о приоритетах в развитии страны, экономике и планах партии относительно будущих выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Борис Колесников объяснил ситуацию в "Оппозиционном блоке". По его словам, политсила готовится к съезду, где определит единого кандидата от промышленников, предпринимателей и лидеров местного самоуправления всей страны.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Борис КолесниковАлександр Вилкул
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеОппозиционный блок
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кацман Саша
кацман Саша
Всех вычислить и перерезать сонные артерии тварям
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
Ох уж эти мне съезды. Прямо обратно в совок вернулся.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Ховрашки путєна копирсаються
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