Союзников все меньше: Россия готовится закрутить "газовые" гайки Украине

Украину ожидают серьезные проблемы с газом. Исходя из нынешних тенденций, в том числе и недавнего возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, другой антиукраинский проект — "Северный Поток-2" — будет реализован.

В этой ситуации стране придется искать новые пути поставки энергоресурсов, а также делать все, чтобы "украинская труба" была востребована. Как это сделать и какие угрозы стоят перед Украиной — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Строительство "Северного Потока-2" подходит к концу. Из-за лоббирования проекта со стороны России, а также Германии, уже в 2020 году газ в ЕС "Газпром" будет поставлять напрямую;

Это усилит зависимость ЕС от России. Как экономическую, так и политическую;

Украина же получит колоссальные убытки. К тому же РФ сможет шантажировать страну, угрожая полностью перекрыть газовый вентиль;

Такая патовая ситуация требует решительных действий со стороны руководства Украины. И дело не только в дипломатической борьбе, но и в реальных шагах по поиску альтернативы российскому газу.

"Северный Поток - 2" — будет построен?

Несмотря на нынешние санкции в отношении России, газовый проект, вероятно, будет завершен. Об этом говорит как объективная позиция Германии — одной из самых сильных стран Европейского Союза, так и позиции других стран. Отметим, для финального запуска трубы нужно согласие от ряда стран — Германии, Дании, Финляндии, Швеции и других. И оно уже получено.

К примеру, в начале июня 2019 года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, до конца 2019 года намерена сформулировать новую энергетическую политику с учетом строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

По ее словам, постепенный отказ Германии от использования атомной и угольной энергетики требует новых решений. Такая позиции страны во многом понятна, ведь экономически проект выгоден — Германия будет получать газ напрямую из России, хотя с политической точки зрения это и большой риск.

Довольно неожиданно на компромисс идет и еще одна страна — Дания. Так, в середине июня глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансен заявил, что Россия предложила стране более приемлемый вариант маршрута газопровода "Северный поток-2".

Тем самым страна может получить свою альтернативу при строительстве "Потока". Хотя и стоит отметить, Дания пока еще не дала финальное соглашение на строительство отрезка газовой трубы.

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"Это еще не значит что Дания согласовала маршрут. Она только рассматривает такой вариант. Думаю, что страна будет действовать не только исключительно из солидарности с Украиной, а будет считаться со своими интересами и ЕС.

Мы на Ukraine reform conference в 2018 году в Копенгагене говорили об остановке строительства СП-2. Надо дальше проактивно действовать, донося аргументы об угрозе безопасности для всего континента", — пояснила позицию OBOZREVATEL внефракционный народный депутат, глава комитета по иностранным делам Анна Гопко.

На данном этапе СП-2 активно противодействуют Соединенные Штаты. Этому есть как экономическое объяснения — в США хотят поставлять в ЕС свой сжиженный газ, так и политическое — Россия попросту увеличивает свое влияние на Европу. Поэтому в США регулярно вводят санкции против СП-2.

План Северного Потока-2

"Единственная страна, которая противодействует "Потоку" — это США. Американцы прямо не заинтересованы в усилении позиций России, поэтому в этом плане они наши союзники", — считает международник Андрей Бузаров.

Почему "Северный Поток-2" так опасен для Украины?

Помимо политического усиления РФ в Европе, есть и экономическая составляющая. Когда СП-2 полноценно заработает, украинская труба может остаться полностью пустой. Как ни парадоксально, но за транзит газа Россия платит огромные деньги.

"Для нас это будет огромная потеря — 3 млрд долларов или 3% нашего внутреннего валового продукта, это огромная сумма", – ранее оценил ущерб Украины руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Северный Поток-2

К слову, в России уже готовятся "закрутить гайки" Украине. Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", — утверждает он.

Логично, в будущем это станет еще более явным рычагом давления на Украину. В случае чего, РФ сможет полностью прекратить поставки через украинскую трубу своего газа в Европу. И если сейчас это грозит РФ коллапсом и санкциями со стороны Европы, то после запуска СП-2 весь газ попросту пойдет в обход Украины.

Какие есть альтернативы

Пока "газовая труба" еще не запущена, у Украины есть время на поиск здравых альтернатив. Помимо политической борьбы и дипломатического противодействия, страна просто обязана обезопасить себя экономически на ближайшие годы. К примеру, последние месяца на южных границах формируется Трансбалканская система магистральных газопроводов.

Так, за последний месяц сразу несколько стран региона начали активно заниматься транспортировкой и приемом газа. Как пишет UBR, Азербайджан 15 июня заявил, что его первый трубопроводный газ достиг Европы и поступил в Грецию. Последняя предпочла оперировать разными ресурсами импорта, и 1 июня сообщила, что начала принимать американский сжиженный природный газ, который покупает соседняя Болгария.

Не остается в стороне и соседняя Румыния. В конце весны страна отрапортовала ЕС, что запускает новую газокомпрессорную станцию на границе с Болгарией. Пока объемы транспортировки не слишком значительны, но потенциал есть и он будет развиваться уже в ближайшие годы.

Трансбалканская система пригодна как для импорта газа в Украину с юга, так может и работать на транзит из РФ в обратном направлении. Ее общая мощность — 30 млрд. куб. в год. Она соединяет южную часть Украины, Молдову, а также непризнанное Приднестровье. К сравнению, за 2017 год из России через Украину транзит газа составил 94 млрд. куб.

Как считает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, в теории такой сценарий возможен. Но это реально лишь в том случае, если российский "Газпром" перестанет перегонять газ по газопроводу и освободит место в трубе. Также эксперт уверен, что реверс такого газа будет скорее не дешевле, а дороже, чем любые альтернативы.

"Сомневаюсь, что газ такой будет дешевле. Гипотетически, если Россия прекратит транзит через Украину, то мы можем воспользоваться таким вариантом. Но сейчас он выглядит немного натянуто", — рассказал OBOZREVATEL Марунич.

Еще один потенциальный выход из ситуации — добыча собственных энергоресурсов. Это поможет как уменьшить зависимость от импорта газа, так и частично уменьшит его цену. Об этом говорят часто, но пока заметных успехов практика не принесла.

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