Сестра Савченко: Надежду использовали и хотели убить

Внефракционного нардепа Надежду Савченко хотели убить, но позже этот план заменили на уничтожение ее авторитета.

"Ее использовали для уничтожения самой ее. Надежду пытались физически уничтожить, а когда поняли, что будет большой резонанс, развернулась кампания морального уничтожения, это началось более года назад", - заявила сестра нардепа Вера Савченко в эфире "1+1".

При этом она не назвала фамилии тех, кто "заказывал" Надежду, и тех, кто предупредил ее об этом.

Как сообщал "Обозреватель", Надежда Савченко заявляет, что Администрация президента Украины давала приказ на ее ликвидацию.

Напомним, Савченко задержали 22 марта. Суд пока не определил меру пресечения для народного депутата.