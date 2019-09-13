История Олега Смоленкова – первый симптом медийного и политического цунами, которое зарождается на реке Потомак в Вашингтоне и в перспективе смоет режим Путина.

Владимир Путин

"Автором" этого цунами номинально стало информагентство CNN, горячо не любимое Дональдом Трампом за его симпатии к Демпартии. Именно CNN подняло 09.09.2019 тему о виновности Трампа в провале Олега Смоленкова, – чиновника из внутреннего аппарата администрации Путина, работавшего около 10 лет на разведку США. Смоленков был первым помощником у Юрия Ушакова, курировавшего поток бумаг по международным делам, проходящий через администрацию президента РФ. В июне 2017 г. Смоленков с женой Антониной, работавшей в правительстве РФ, уехал в Черногорию в отпуск и бесследно исчез. Заявлений об увольнении они не оставили и формально в РФ до сих пор числятся в розыске как без вести пропавшие. По данным CNN, сославшейся на свои источники в ЦРУ, Олега Смоленкова "эвакуировали" в США, опасаясь его раскрытия по вине Трампа. ЦРУ в ответ официально заявило: Трамп не виновен и не является причиной "эвакуации" Смоленкова.

3 ноября 2020 г. – день голосования на выборах президента США, – и у американцев теперь есть около 13 месяцев, чтобы решить: виновен Трамп в досрочной "эвакуации" столь ценного агента как Смоленков, физически имевшего доступ к Путину, или нет. Как и ожидалось, граждан США опять ставят перед вопросом: Трамп русский агент или всё-таки не агент, как это утверждает в своём докладе прокурор Роберт Мюллер, изучавший данный вопрос почти два года.

CNN – весьма информированное и авторитетное агентство, но не настолько, чтобы заметить исчезновение непубличного клерка Кремля в Черногории, узнать, что он – агент ЦРУ, два года об этом молчать, и случайно поднять данную тему в очень неудобном для Трампа ракурсе и под выборы. Абсолютно "случайно" у CNN оказалась и фотография Олега Смоленкова и явно не из Интернета и соцсетей. Там его не было и нет. Затем "случайно" у другого телеканала – NBC News появился адрес, где в Вашингтоне живёт Смоленков, находящийся в программе "защита свидетелей", и его журналист смог с ним встретиться. Заодно встретился с двумя людьми в штатском, ведущими наблюдение за домом Смоленкова.

Итак, сторонники Демпартии в ЦРУ "слили" CNN и другим СМИ фотографию, адрес и историю Смоленкова, а также информацию о том, что он сообщил о взломе почтовых серверов этой партии и лично Хиллари Клинтон спецслужбами России на президентских выборах 2016 г. Теперь в распоряжении Демпартии и СМИ США появился человек и живой источник, который может документально подтвердить, что в 2016 г. Москва таки "топила" за Трампа и вмешательство её в выборы – это отнюдь не русофобия и выдумка.

Для Демпартии, после разочарования в докладе Мюллера, с введением в медийный оборот истории Смолякова открывается единственный и удобный плацдарм для атаки на Трампа и Республиканскую партию. Демпартия не может атаковать Трампа по линии тем внутренней политики. Там у него сплошные успехи, и он выполнил почти всё, что обещал избирателям. Даже выбил денег на строительство бетонной стены на границе с Мексикой, вместо существующей "ширмы". Поэтому единственное эффективное направление атак на Трампа – это внешняя политика, а в ней единственное уязвимое и понятное избирателю направление – новая Российская империя лжи и терроризма.

На других направлениях Трамп неуязвим. Он благополучно виртуально повоевал и затем помирился с КНДР, совсем не виртуально давит на Иран, твёрд с Китаем, метал по Асаду "Томагавки", разбил ИГИЛ, признал Иерусалим столицей Израиля и прекратил без пользы давать деньги палестинцам. Он вынудил бизнесменов Канады и Мексики перестать "доить" США и заставил ЕС тратиться на свою оборону, а не надеяться, что оплачивать её будут налогоплательщики США. В Польше будет форт Трампа. Мог быть и Трамптаун в Ираке, но советники отговорили его признавать Курдистан.

Атаковать Трампа по этим направлениям бесполезно. Он даже выдал "Джевелины" и ещё кое-что Украине. Единственное удобное направление для атак на Трампа – это РФ, с которой он миндальничает, в отличие от Ирана или КНДР. Избирателю не очень понятно, почему, и Демпартия даёт ему ответ: Трамп берёт деньги у русских.

Одновременно она и задаёт избирателю вопрос: может ли такой человек быть президентом США? Ожившая история Смоленкова должна подвести избирателя к правильному, по мнению Демпартии, ответу.

В результате история Смоленкова и Россия будут хитом политической жизни США до ноября 2020 г. В декабре 2020 г. Смоленков из хитов уйдёт, а вот Россия останется и её "акции" вырастут с конца января 2021 г., когда в США состоится инаугурация Трампа или другого человека. Кто бы ни стал в 2020 г. президентом США, но он и вся администрация Белого дома уже будут обязаны ответить РФ взаимной любовью до полного испепеления, как и просил Дмитрий Киселёв.

В Кремле уже "в захвате" от таких открывающихся перспектив. Собственно, Кремль о них предупреждали ещё в конце 2017 г. и настоятельно рекомендовали в 2018 г. заменить Путина на кого-нибудь, не столь подверженного мечтам о рае после ядерного взрыва с радиоактивным пеплом.

Не послушались и теперь сами не знают, что делать. Кремлёвским уже остаётся лишь наблюдать как разрастается цунами, зарождающееся на Потомаке, и гадать, когда оно пересечёт Атлантику.

На всякий случай через одного достойного профессора-историка, недавно уволенного из МГИМО, они полгода шлют сигнал Белому дому, что готовы после 2021 г. сменить Путина на правительство "широкой зонтичной коалиции". Профессор об это говорит уверенно, кивает на источники в Кремле, за что и был уволен из МГИМО как борец с путинизмом. Но на свои источники в Кремле профессор ссылаться не перестал. Недавно даже сообщил, что Путин уже таки негласно договорился с Зеленским вернуть Украине ОРДЛО, но на условиях Москвы. Собственно, уверенность профессора в неизбежности смены политического режима в РФ после 2021 г. строится не столько на его источниках в Кремле, как на выводах науки политология и его личной убеждённости. В результате все три источника хорошо сочетаются и дополняют друг друга, благодаря личному обаянию профессора и его высокой лекторской квалификации.

В Белом доме не спешат верить профессору и Кремлю, даже после публикации ими поэтапного сценария смены режима в РФ после 2021 г. В Белом доме слишком хорошо изучили русских, чтобы им верить. Русские 70 лет обещали построить коммунизм к 1980 г., но вместо этого построили азиатскую деспотию по типовому проекту. А сколько было шума и рекламы. И так у них во всём. В 1990-ые они обещали построить либеральное и открытое общество, и опять построили азиатскую автократию с коллективным скрытым руководством. Европейские автократии, по крайней мере, были прозрачными. Российская – сплошь затонированное стекло, которое тонировали с разных сторон и одновременно.

Поэтому в Белом доме русским не верят и продолжают конструировать цунами, исходя, прежде всего, из политических реалий самих США, а не некой врождённой русофобии. Но Кремлю от этого не легче, и там следят, затаив дыхание за тем, как будет разворачиваться история Смолякова в СМИ и в политикуме США. Как на неё реагировать в Кремле пока не знают, что и просили Пескова передать российским СМИ. Тот так и сказал, мы и сами не знали, что у нас в Кремле работал такой человек. В такой ситуации СМИ РФ только и остаётся, что пересказывать статьи о Смоленкове в СМИ США, и по своему разумению их комментировать. В развитии истории Смоленкова ещё будут интересные и неожиданные повороты, что больше всего и напрягает Кремль, почему он и сдержан в реакции.

Новости Кремль пошел в атаку

Жизнь Кремля осложняется и тем, что очаги "цунами" начинают формироваться не только на Потомаке.

"Казус Маркива" и "дружба" главы МВД Италии Маттео Сальвини с российскими деньгами уже привели к распаду в её парламенте коалиции "Лиги" и "Звёзд" и смене правительства. Арест в Италии топ-менеджера "Ростеха" Александра Коршунова по обвинению в шпионаже, обещает продолжение и бурное развитие российской темы на Апеннинах. Италия становится источником ещё одного "цунами", тем более, что в США тоже заинтересовались Коршуновым, на которого у них что-то есть. Третье "цунами" зреет в Нидерландах, где Цемаха 11 сентября из разряда свидетелей перевили в разряд подозреваемых. Из Москвы его хитро вроде как отправили в Донецк, даже не поняв, что этим создали себе новую проблему.

Четвёртое "цунами" ожидаемо сформировалось в Грузии и прорвётся в 2020 г. на парламентских выборах, если не раньше. В Москве уже поспешили приложиться к этому процессу, не только с "церковной" провокацией в парламенте Грузии, но и с шпионскими "страстями". Последние выглядят крайне забавно.

9 сентября, в день, когда CNN запустило историю Смоленкова, в РФ словно в отместку, сообщили: КГБ "Южной Осетии" выкрало у пророссийской партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" секретный план о силовом возвращении округа Цхинвали. Этот план "Грузинская мечта" якобы утвердила в 2015 г., но теперь им завладели доблестные кегэбисты "Южной Осети", надо понимать, не без помощи коллег из РФ, чем сорвали его выполнение.

По уровню идиотизма это сообщение превосходит "письмо украинских диверсантов" о минировании ими половины завод Беларуси от 7 сентября. Это почти так, как если бы у Медведчука и Рабиновича был бы секретный план по силовому возвращению Крыма, а Шарий доблестно его украл и передал бы Москве. Расчёт Кремля сделать "Грузинской мечте" накануне выборов таким способом имидж не пророссийской партии впечатляет своим примитивизмом. Рядом с ним можно поставить только запрет Новинскому и другим агентам Кремля на въезд в РФ, нарушенный ими.

От таких известий складывается впечатление, что у спецслужб РФ "крыша" не просто едет, а распадается на атомы в духе тех нано-технологий, которые рекламировал Дмитрий Медведев, когда играл роль президента в РФ. Похоже, только национальная гордость великороссов не позволяет пока им сообщить, что "бандеровцы", наконец, заминировали и взорвали Кремль. У Гитлера коммунисты сожгли Рейхстаг в самом начале его карьеры рейхсканцлера Германии, но подозреваю, что у Путина таки взорвут Кремль в финале его карьеры рейхсканцлера России.

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