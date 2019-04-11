Ливийский сценарий в Украине агентура Кремля пыталась раскрутить в 2014 и даже ещё в 2015 г. Но это нигде не удалось, кроме Донбасса, где она заявила о создании двух, так сказать, "народных республик" для собственного развлечения Кремля. Экзотическая "Бессарабская республика" провалилась, так как смысл её был не до конца понятен даже агентам Кремля.

Идея независимости Одессы как порта-франка, рождённая в московских лабораториях, в самой Одессе вызывала уныние даже у адептов Путина, так как таможня при въезде на рынке "Седьмой километр" никому не нужна.

После успешной операции в Ливии в Кремле были абсолютно уверены в том, что и в Украине этот сценарий однозначно сработает. Настолько уверены, что вошли во вкус и дополнили его идеей переименования областей Украины в "народные республики". Но вышел прокол из-за пробелов в образовании сотрудников ФСБ, ГРУ и остальной братии, а также их уверенности, что Украина – это России, лишь слегка подпорченная поляками и Ющенко.

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В реальности он не мог сработать в Украине объективно. В Ливии были три фактора, которых нет в Украине. Это – нефть с газом, отлаженная экономика распределения, и старая автократия диктаторского типа со специфической идеологией. Страна официально называлась не абы как, а Ливийской Джамахирией – страной народовластия и коммунизм там тоже официально построили, в отличие от какого-нибудь СССР. Ливийцам оставалось лишь наслаждаться выпавшим счастьем и указывать всем светлый путь. Источником этой благодати была Третья Мировая теория, созданная Муаммаром Каддафи. Две предыдущие мировые теории – либерализм и марксизм были признаны теориями с дефектами, поэтому Каддафи пришлось создать третью, скрестив анархизм с исламом. Эту теорию он изложил в "Зелёной книге" и оставалось лишь ознакомить с ней остальное человечество.

Для этого "Зелёную книгу" перевели на многие языки, организовывали конкурсы по её изучению и давали премии их победителям.

"Зелёная книга" не толще "Красной книжечки" цитатника Мао Цзэдуна и тоже состоит из прямых указаний и размышлений, вызванных у Каддафи чтением "Корана", Бакунина и Кропоткина. В ней есть указание, как должно делить имущество при разводе и другие практики самоуправления в Джамахирии, но ни слова о том, что для достижения такого счастья нужно иметь много нефти и газа, высокие цены на них, а также Европу, готовую их добывать и покупать, и чтобы населения было поменьше. Ни слова и о том, что право распоряжаться нефтедолларами есть только у членов партии, организованных в иерархию. Зато много слов о самоуправлении и референдумах, что в 2011 г. и сыграло злую шутку с Каддафи.

Казалось, в Ливии коммунизм построен и наступил конец истории, и ничего в ней уже не произойдёт. Но в 2011 г. произошла обычная революция, какие обычно происходят во всех автократиях, независимо от того, какая у них идеология, и есть ли она у них вообще. Ливия из автократии перешла в своеобразную стадию феодализма, когда заводы и фермы отделились от министерств и все стали делить государственную собственность на нефть, ссылаясь на свои права из "Зелёной книги". Это произошло бы и в том случае, даже если бы Каддафи вообще ничего не написал. Но тогда эта делёжка была бы не столь массовой и хаотичной. Каддафи сам заложил под себя мину замедленного действия. "Братья" из РФ и эмир Катара, обиженный на Каддафи, что тот публично дразнил его жирным, лишь "сели" на этот естественный процесс распада Ливии на княжества, коммуны, кланы, племена и просто банды.

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Москва привычно обвинила в этом процессе США, НАТО, Запад и буржуев, но сама была в нём заинтересована по двум причинам. Во-первых, доля нефти и газа из Ливия на рынке стала падать, что сулило рост цен на них. Во-вторых, из этого хаоса можно было пытаться создать новое правительство для всей Ливии и даже более ориентированное на Москву, чем Каддафи. Поэтому Москва не стала создавать в Ливии разные "народные республики", тем более, что и сами ливийцы не собирались их провозглашать.

Ни одно из княжеств и коммун не заявило об отделении от Ливии, притом, что де-факто они были вполне самостоятельными государственными образованиями. Этим и воспользовались "буржуи", которые стали уговаривать коммуны и княжества найти общий язык и создать единое правительство для Ливии на основе демократии и рынка. В итоге в западной части Ливии такое правительство создали, и его признало ООН, а в восточной части переговоры зашли в тупик. Вдобавок там стало самозарождаться "Исламское государство", мелькали пальцы Москвы в виде "вагнеровцев" и из США приехал генерал Халиф Хафтар, чтобы ускорить процесс переговоров. Чей человек Хафтар – наверняка не знают ни в Москве, ни в Вашингтоне, но новую струю в переговорный процесс он сейчас явно внёс.

В Ливии этот переговорный процесс длится уже восьмой год, почти столько, сколько и революция 1910-1917 г. в Мексике, в которую никто из вне не вмешивался, поскольку все были заняты Первой мировой войной. Мексика тогда тоже была в состоянии полураспада.

В Кремле полагали, – после свержения автократии Януковича будет процесс распада, как в Ливии, и спровоцировать его поможет толчок из вне в виде оккупации и аннексии Крыма. Украина как единое государство Кремлю не нужна, в отличие от Ливии, поэтому он решил направить этот процесс в формат искусственных "народных республик", так как советский опыт по их производству "чекисты" ещё не пропили, хотя и подрастеряли.

Но в Москве просчитались. Экономики распределения, даже в её российской версии, в Украине нет давно, и сейчас реформа ЖКХ ликвидирует её остатки. Автократия и система олигархата в Украине толком не сложилась и при Кучме, а Янукович не успел выстроить её заново. Система локальных автократий была только в Донецкой и Луганской областях, но и там местные магнаты хотели лишь гарантий феодальной автономии для себя, типа тех, которые они имели от Ющенко. "Независимые республики" баронам с Донбасс были и даром не нужны, так как эти области встроены в экономику Украины, а сами они имели бизнесы во всех её областях. В Москве не учли, что Украина в своём социальном развитии значительно опередила РФ, и этот процесс не успел повернуть вспять даже Янукович.

Объективный для автократий процесс распада или полураспада при их эволюции к феодализму и далее к демократии в Украине не запустился, несмотря на огромные усилия Кремля. Не помогло и ультимативное требование немедленной федерализации Украины. Так как усилия по расколу Украины на "народные республики" четыре года уходили в песок, то в Кремле поняли, – стратегию надо менять и поручили Захарченко объявить, что Донбасс – это историческое ядро Малороссии, которая и есть Украина. От этого открытия обалдел не только сам Захарченко, но и весь "народ Донбасса", и за полтора года так и не смог его переварить.

Так как нация малороссов по взмаху "волшебной палочки" не появилась, а Кремлю уже надоело играть в "народные республики", то стратегию там опять меняют. Генеральным исполнителем выбран Медведчук, который и обратился к президенту и Верховной Раде с просьбой принять "народы Донбасса" обратно в Украину на условиях просто автономии и без всякого права "вето" на её внешнюю политику. В Кремле пошли на снижение ставок. Если продолжать давить на Кремль и дальше, то через год-два он будет просить забрать обе "народные республики" обратно уже без всяких условий об их автономии. Если ещё подождать и надавить, то Кремль даже согласится доплатить, чтобы побыстрей вернуть их Украине. Так что, в наступлении нет смысла, – обе, так сказать, "республики" Кремль сам принесёт на блюдечке с голубой каёмочкой. Разумеется, если не замешкается, и успеет сделать это до кончины РФ.

Суета и снижение ставок Кремлём связаны не только с выборами в Украине, санкциями и другими внешними факторами, но и с нарастающим системным кризисом в РФ. Через два года этот кризис войдёт в острую фазу и в Кремле уже всестороннее к ней готовятся. Пенсионная реформа тоже один из эпизодов в этой подготовке. В Кремле не исключают, что РФ поджидает распад, и отнюдь не по ливийскому сценарию, и хотят встретить его достойно. По возможности – вообще избежать или отделаться малыми потерями, а для этого надо снять со своего баланса обе "республики". Снять, поскольку в будущем они могут либо стать точкой разлома и напряжения для южных регионов РФ, либо они сами вернутся в Украину без всякого разрешения Кремля и ещё прихватят "пленных" в виде Миллерово и других городов Восточного Донбасса, отторгнутых некогда РСФСР от Украины. Обе перспективы не радуют Кремль, поэтому там подумывают, как избавиться от "республик" пока не началось.

Медведчук, с точки зрения Кремля, самый оптимальный персонаж, которому можно поручить принести назад в Украину обе "республики" на блюдечке. В качестве дублёра, как при полётах в космос, в Кремле рассматривают Александра Ходаковского, имеющего статус непримиримого оппозиционера сначала Захарченко, а теперь и Пушилину. Но в фаворе Медведчук, так как в Кремле считают, что в Украине можно доверять только ему, как старому кадру КГБ, проверенному временем. Все остальные, включая даже Бойко и Рабиновича, – люди сомнительные и потенциальные Мазепы.

Но с Медведчуком большая проблема, – из него никак не удаётся сделать украинского публичного политика, сколько его так не называй. До сих пор ему удавалось быть только теневым политиком. Кучма из трёх Викторов – Медведчука, Ющенко и Януковича в 2004 г. выбрал в преемники "Овоща", чем сильно обидел Медведчука, а дальше вообще всё пошло наперекосяк. Медведчук в душе порадовался пролёту Януковича, но сам ушёл из политики в личную жизнь, о чём даже официально заявил. Около 2013 г. к нему приехали коллеги из Москвы с бутылкой и сказали: пора вставать с дивана и идти в политику, так как есть решение "Овоща" удалять. Появился "Украинский выбор" имени Медведчука, но Майдан опять спутал все жизненные планы куму Путина.

В Кремле от желания видеть Медведчука президентом Украины не отказались, но не знали, как это сделать. Поэтому работали по двум линиям: по инерции поддерживали "Украинский выбор" и всунули Медведчука в качестве неформального представителя Кремля в переговоры по обмену пленными и в Минск. Нам было всё равно, кто ведёт их от Кремля, хоть чёрт лысый, лишь бы был результат. Но в итоге ситуация сложилась так, что Медведчук ничего не решает, инициативы не проявляет, а ведёт себя лишь как агент для внутреннего наблюдения за всеми. Иными словами, болтается в процессе "як говно в ополонке". Публичным политиком на этом не станешь. Вдобавок Медведчук стал всех раздражать, даже других переговорщиков от Кремля, знающих, что он пишет докладные записки о каждой прошедшей встрече.

Теперь до Кремля, наконец, дошло, что за пять лет Медведчук так и не смог перейти из статуса "смотрящего" за всеми кума Путина в статус публичного политика, и с этим надо что-то делать. Либо отправлять его обратно на диван, либо возводить под него трамплин для прыжка в украинскую политику. Решили в пользу трамплина, и 7 апреля Медведчук заявил, что по его данным обе "республики" хотят вернуться в Украину, но на условиях некой автономии. В Кремле взялись играть сложную многоходовочку: как вернуть обе надоевшие "республики" и Медведчука с ними в качестве "прицепа".

Что из этого выйдет ещё сложно сказать. Пока Ирина Геращенко от имени Верховной Рады ответила, что "республики" мы примем, но на наших условиях. То есть с доплатой и на блюдечке не с голубой, а с золотой каёмочкой. Тем самым она вернула "мяч" Кремлю с пожеланием услышать от него более реалистичные и конкретные предложения. Президент издевательски попросил СБУ выяснить: кто такой Медведчук, где он работает и какие у него есть полномочия. Теперь "мяч" у Кремля, и очень похоже, что ещё до 21 апреля он предпримет какой-то ход, чтобы трудоустроить безработного Медведчука в украинскую политику и начать избавляться от всем надоевших "республик".

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